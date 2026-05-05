MUS×WINNIE THE POOH新作登場♡大人可愛い限定コレクション発売

「MUS（エムユーエス）」から、世界中で愛されるくまのプーさんをモチーフにした「Disney SERIES CREATED by MUS」WINNIE THE POOH COLLECTIONが2026年5月20日（水）より発売されます。物語の優しい世界観と、MUSらしい遊び心あるデザインが融合した特別なラインナップ。日常に笑顔とときめきを届けてくれる、心あたたまるコレクションです♡

物語の名シーンを纏う特別デザイン

今回のコレクションでは、1966年公開『プーさんとはちみつ』の印象的なワンシーンをデザインに採用。ラビットのお家の出口にはさまり、みんなに助けられるプーさんの愛らしい姿が描かれています。

アシンメトリーヘムのボディに落とし込んだTシャツは、まるで古着をリメイクしたような雰囲気。

シンプルながら存在感があり、時を超えて愛される“未来のヴィンテージ”として楽しめる一着です。

BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツ♡1枚で叶う美ボディ新作

毎日使いたい雑貨＆バッグも充実

プーさんとティガーが探検隊の姿になった“LET’S EXPLORE”シリーズにも注目です。

チュールや発泡プリントを施したTシャツ、ワッペン刺繍入りバスケットバッグ、Dカン付きトートバッグ、サテン素材のシュシュ、ポーチ、キーホルダーなど、豊富なアイテムが揃います。

デイリー使いしやすい実用性と、キャラクターアイテムならではの遊び心を両立。

コーディネートのアクセントとしても取り入れやすく、大人女性にもおすすめです。

先行販売＆発売スケジュールをチェック

2026年5月13日（水）～5月18日（月）には、日本橋三越本店 本館7階 催物会場で開催される「DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL in 日本橋三越本店」にて先行販売を実施。

いち早く手に入れたい方は見逃せません。

5月20日（水）からは、The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店1F/B1F、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNで販売開始となります。

※商品数には限りがございます。予めご了承ください。

©DISNEY

©︎DISNEY Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

まとめ

MUSが贈るWINNIE THE POOH COLLECTIONは、懐かしさと新しさが溶け合う特別なシリーズ。世代を超えて愛されるプーさんの世界観を、ファッションや雑貨として楽しめるのが魅力です。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♪お気に入りのアイテムで、毎日にやさしい笑顔をプラスしてみてはいかがでしょうか。