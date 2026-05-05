あるようでなかった!? 男性ターゲットのミニバンがスゴい！

ミニバンといえば、家族での移動に便利な「ファミリーカー」というイメージが強いものです。

そんな常識を覆すようなコンセプトカーが、今から約20年前に登場していました。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの斬新「6人乗り“高級”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

2005年に開催された「第39回東京モーターショー」でスズキが発表した「P.X（ピーエックス）」です。

ミニバンといえば、広い室内、使い勝手のよいスライドドア、充実した収納など、これらはいずれも、家族のための機能です。

もちろん、スタイリッシュなエアロパーツや迫力あるフロントマスクを持つグレードも存在し、老若男女に幅広く愛されています。

しかし、男性オーナーのプライベート空間に特化したミニバンとなると、これまでほとんど存在しませんでした。

そんな“当たり前”に反旗を翻すかのごとく登場したP.Xのコンセプトは、ズバリ「オトコのこだわりのプライベート空間」。

ファミリーカーとしてのミニバンとは一線を画す、男性目線で徹底的に作り込まれた一台でした。

P.Xのボディは、ルーフを含めて全体的に丸みを帯びたフォルムでありながら、どこかソリッドで力強い印象を与えます。

フロントには2段式の灯火類と大型グリルを配置し、存在感のある迫力のマスクに仕上げました。

一方でリアビューは、サイドウィンドウの意匠からつながりのあるテールライトや、逆台形のリアウィンドウなど、個性的なデザインでまとめられています。

ボディサイドには強度を増すように見える視覚的効果を持つリブが走り、前後フェンダーは昭和のクルマを思わせるビス留め風のディテールが施されています。

足元を飾るのは20インチの大径ホイールで、全体として無骨でたくましいキャラクターを演出していました。

ボディサイズは全長4420mm×全幅1800mm×全高1780mmで、幅は広いものの全長はトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」に近いコンパクトな部類に入ります。

この東京モーターショーでスズキは「小さなクルマ、大きな未来」というテーマを掲げており、P.Xもそのコンセプトに沿ったサイズ感でした。

しかし、ホイールベースは実に3000mmにも達します。前後のオーバーハングを極限まで切り詰めることで、4つのタイヤが車体の四隅でどっしりと踏ん張っているような、安定感のあるスタンスを実現しているのです。

乗降性にも独自のアイデアが盛り込まれています。

P.Xが採用したのは「片側3枚ドア」という独特の構造で、前側のドアが通常の外開き式、後ろ側のリアドアがスライド式となっています。この組み合わせにより、広い開口部が確保され、長いホイールベースによって生まれた広大な車内へのアクセスも非常にスムーズです。

車内に一歩足を踏み入れると、ホワイトとブルーのライトを基調とした、クールかつ上質な空間が広がります。

贅沢なホワイトの本革シートの各部には金属パーツが組み合わされ、ラグジュアリーな雰囲気を演出していました。

ダッシュボードは、シボレー「コルベット（2代目）」を想起させる、左右で同じ円弧を描く特徴的なデザインを採用しています。

運転席と助手席の間には高いセンターコンソールがそびえ、スイッチ類やシフトノブ、大画面液晶のオーディオ操作パネルなどが集中配置されており、ドライバーズカーとしての性格を強く打ち出しています。

シートは3列6人乗りの構成で、「男性のプライベート空間」と銘打ちながらも、家族や友人との時間もしっかりと楽しめる実用性を備えています。

そしてP.Xの真骨頂は、シートアレンジにあります。

2列目シートを1列目の背面に一体化するように折り畳むと、3列目の足元には驚くほど広大な空間が出現するのです。これはVIP向けリムジンをも凌ぐほどの広さ。

3列目シートは高級ブランド「レカロ」製で、大型アームレストも装備されており、座り心地と快適性は折り紙付きです。

さらに15インチのワイドモニターと大型スピーカーも搭載されており、このラウンジスペースに腰を落ち着けて映画や音楽をじっくり楽しむことができます。移動空間というよりも、走る個室と呼ぶほうがふさわしい空間です。

発表から20年が経った今振り返っても、P.Xのコンセプトは少しも古びていません。ファミリーカーとしてのミニバンが主流の中、男性のプライベートユースに特化した方向性は当時も異色でしたが、現在の視点から見ても十分に新鮮で刺激的です。

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結局、市販化されることはありませんでしたが、アイデア豊かなスズキが生み出したこの意欲作は、ミニバンの可能性を大きく広げる提案として、今なお多くの自動車ファンの記憶に刻まれています。

今後もスズキが、P.Xのような常識を揺さぶる斬新なモデルを世に送り出してくれることを、期待せずにはいられません。