『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第3話が5月4日に放送された。

参考：黒木華×野呂佳代のシスターフッドに涙 『銀河の一票』が照らす“一票”の重み

スナックを訪れたのは、弁護士の竹林（中山求一郎）。グループホームに入所するとし子（木野花）の成年後見人を務める竹林は、あかり（野呂佳代）にスナックの売却申立てをすると告げた。

突然のことにあわてるあかりに代わって、茉莉（黒木華）が話を聞くことに。財産管理を担当する竹林は、とし子の財産状況を説明。グループホームの費用はとし子の年金だけではまかなえず、不足分はあかりが支払っていた。

重要なのは本人の意思だが、とし子はあかりに相談していなかった。竹林は入所先のスタッフから聞き取りを行った上で、財産を整理して資金を捻出しようとしていた。そこには、あかりが費用を負担することは難しいという判断も含まれている。

お金がない。人生の転機を振り返ると、多くの場合、何らかの必要に迫られて決断するのが常である。あかりにとっては、とし子のスナックが売りに出されることだった。

第1話、第2話で物語の背景を紹介し、主人公である茉莉のパーソナリティを彼女が抱える闇とともに描いた今作。人物描写の丁寧さに納得する一方で、心の片隅で、いつあかりは立候補を表明するのだろうと気になっていた。ここからどうやって政治の話につなげるのだろうとも。

けれども今作は決して焦らない。生活に困窮して、帳尻合わせのようにはずみで手を挙げるのではなく、そこには必然的な心の動きがあった。明るい方へ、きれいごとじゃない「きれいなこと」へと向かう心の動きだ。

立候補という言葉について、「立つ」ことは「断つ」ことに通じる。茉莉は断ち切りたい。暗くて狭い方へ行ってしまう自分の弱さや未練、ネガティブなスパイラルから抜け出すために。政治の世界を諦めきれない茉莉にとって、都知事選はラストチャンスに近い。

茉莉が差し出した1千万円をあかりが受け取らないのは、自分の「退路が断たれちゃう」から。中島みゆきの「悪女」を歌うあかりの中で、2つの気持ちがせめぎあっている。それは優しさか、それともプライドなのか。認めたくないけれど、隣にいた人はとっくの昔に気づいていた。

月、リンゴジャム、玉子サンド、たくあん。今作に頻出の黄色のモチーフは、第3話でも顕著だった。あかりの苗字が「月岡」で、茉莉のエプロンやレモンの模様のバッグにイエローがちりばめられている。その含意は光だ。月のように、照らされることで輝く光であると同時に、照らす側の光でもあると第3話を観て感じた。

あかりはどれだけ苦しかっただろう。そんなあかりをとし子はそっと受け止めていた。とし子のスナックは、あかり自身が必要とするものだった。とし子は、あかりのためにスナックを残したともいえる。笑顔のあかりはどこか不安そうで、安心できる場所がほしかったのかもしれない。

あかりは、認知症の進んだとし子の中に、かつてのとし子と同じ優しさを発見する。その瞬間、あかりは知ったのだ。記憶がなくなっても、その人らしさは失われない。だから大丈夫なのだと。たとえ全てを失っても、自分を信じてくれる相手がいて、未来があるのだから。

無理に断ち切る必要なんてなかった。なくなってもなくならないものがある。あかりは立ち上がった。「私に生きる理由をください」と宣言した時点で、すでにあかりは明るい方へと踏み出していた。

スイーツを食べる野呂佳代は世界全体の幸福を増している。すごい俳優だと思っていたが、最高の役者であることを今作は証明している。くわえて黒木華の演技無双と木野花を目にできる今作は、ドラマの至福を極めている。

第3話は名作ドラマのレガシーを感じさせた。茉莉のあかりに対する「何が、誰が、あなたにそんな価値がないと思わせたんですか？」は『問題のあるレストラン』（フジテレビ系）第2話のたま子（真木よう子）だったし、「私、今からそいつを殴りに行きます」は『振り返れば奴がいる』（フジテレビ系）の主題歌「YAH YAH YAH」そのままだ。

豊かな水脈をたたえた今作は、現時点で政治を扱った既存作品を凌駕しており、岩盤を貫く鋭さと物語の強度を備えている。『銀河の一票』は現実を変えると思う。

（文＝石河コウヘイ）