◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝４日、栗東トレセン

サヴォアフェール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が、重賞初挑戦で日本ダービーへの“切符”を狙う。

デビューからの２戦はダートだったが、初の芝だった若葉Ｓで３着と健闘。発馬がワンテンポ遅れ、その上、道中は終始外を回らされたが、直線では伸びやかな末脚を見せた。上がり３ハロンは３３秒９で、勝ち馬と並ぶ最速タイ。野坂助手は「芝でも走れるだろうなと思っていました。見せ所はありましたね」とうなずく。

１週前追い切りは松山弘平騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースで７ハロン９７秒４―１１秒６と軽快な動き。ゲート練習も入念に重ねている。同助手は「前走より出来は良くなっています。カイバ食いも旺盛だし、今のところ言うことないですね」と胸を張る。

伯父にダービー馬マカヒキがいる血統。同助手も「背中がしなやかで柔らかい」と素質の高さを感じ取る。「ここを勝たないと（ダービーに）出られないですからね」。同厩の皐月賞馬ロブチェンに続き、大舞台を目指す。（水納 愛美）