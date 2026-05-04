明石家さんま、ほぼ全編アドリブの「新CM」5月4日から全国放映開始
時計、バッグ、ジュエリーなどを取り扱う買取専門店「なんぼや」は、新たなCMキャラクターに明石家さんまを迎え、新CM「さんまさん初ご来店」篇、「笑顔の査定室」篇を、2026年5月4日（月）より全国で順次放映します。
セットに入った直後「個室か！ほな、しゃべり放題やな！」というさんまさんの第一声からCMは始まります。愛用の腕時計をルーペで覗き込む査定士に対し、「…で、なんぼや？なんぼや？…なんぼや？」といったさんまさんらしい軽快なトークが印象的なCMです。
■「さんまさん初ご来店」篇
さんまさんが女性客のバッグ査定に立ち会うシチュエーションから始まります。緊張する女性客に「個室やから、なんでも聞き放題やで！」と寄り添いながら、査定額の提示直後に「あ、ほんまや！」と驚く、表情豊かなシーンを収録しました。査定士と女性客との軽妙なやり取りが見どころです。
■「笑顔の査定室」篇
さんまさんのCM出演の感想は…。
セットに入った直後「個室か！ほな、しゃべり放題やな！」というさんまさんの第一声からCMは始まります。愛用の腕時計をルーペで覗き込む査定士に対し、「…で、なんぼや？なんぼや？…なんぼや？」といったさんまさんらしい軽快なトークが印象的なCMです。
■「さんまさん初ご来店」篇
さんまさんが女性客のバッグ査定に立ち会うシチュエーションから始まります。緊張する女性客に「個室やから、なんでも聞き放題やで！」と寄り添いながら、査定額の提示直後に「あ、ほんまや！」と驚く、表情豊かなシーンを収録しました。査定士と女性客との軽妙なやり取りが見どころです。
■「笑顔の査定室」篇
さんまさんのCM出演の感想は…。
「まぁ、早かった。早すぎた。「これでいいのか！？」と思うような感じでした（笑）。こういうセットまで組んでいただいてね。今回CM出演を決めた理由は、嵜本社長（バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役）から、是非出演してほしいとお話をいただいたんです。以前ある番組（さんまさんがMCを務める）に出演していただいたことがあって、その恩義を返さないかんなと（笑）。そういった経緯で今回CMに出演させていただきました」
「ぜひ皆さん一度「なんぼや」さんに行ってみてください。ものすごく良いですから！私も今度行きたいと思います。とにかくいらないブランド品が私はいっぱいあるので、ちょっと本気で一回行ってみます。それでどうだったか、僕のラジオで感想を言いますね（笑）」