選手を募集！ 株式会社姫路ヴィクトリーナが新クラブを設立

4月24日（金）、ヴィクトリーナ姫路を運営する株式会社姫路ヴィクトリーナは、ヴィアーレ兵庫の活動を終了に伴い、新クラブ「プロシモ・ヴィクトリーナ」を設立するとクラブ公式サイトで発表した。

姫路の地域貢献チームとして活動してきたヴィアーレ兵庫は5月31日（日）をもって活動を終了。それに伴い新設される「プロシモ・ヴィクトリーナ」は、中学校部活動の地域移行に伴う指導者不足の解消を目指し、活動していく。

チーム名に含まれる「Prossimo（プロシモ）」はイタリア語で「次の」を意味し、この言葉には次世代のバレーボール界を担う人材を育成するという想いと、アスリートの「次の」キャリア（新たな働き方）を創造するという2つの意味が込められているという。

また、新チームの設立に伴い選手を募集。対象となるのは、2026年4月1日時点で満18歳以上のバレーボール競技経験者の女性で、募集に先立ち「第1回 活動説明会」が5月10日（日）13:00～14:30に開催される。会場はヴィクトリーナ・ウインク体育館 第1会議室で、参加費は無料。会場参加だけでなく、オンラインでの参加も可能となっている。

応募は8日（金）12:00まで、専用フォームから受け付けている。