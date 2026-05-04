「懐かしすぎ！」50歳・鈴木蘭々、ウサ耳姿を公開で反響「今もやっぱりかわいい」「安室奈美恵さんいたら完璧」
俳優の鈴木蘭々（50）が3日、自身のXを更新。かつて出演していた懐かしの子ども向け番組を彷彿とさせるグレーのウサ耳姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】懐かしのあの番組を思い出す１50歳・鈴木蘭々の“かわいすぎる”ウサ耳姿
東京・渋谷パルコにて開催中のイベント『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』（18日まで）の関連イベントであるトークショーに出演した鈴木は、「今日はトークショーとかあって楽しかったからちょっと調子に乗って被っちゃったんだ」とのコメントを添えてグレーのウサ耳帽を被った写真を公開した。
鈴木は、フジテレビ系『ポンキッキーズ』に1994年から99年までレギュラー出演し、歌手の安室奈美恵さんとグレーとピンクのうさぎに扮したユニット「シスターラビッツ」で人気を博した。
この投稿にXでは「懐かしすぎ！」「今もやっぱりかわいい」「変わらずきれいですね」「可愛い今や無理やけど安室奈美恵さんいたら完璧でしたね」「違和感ない」などと反響が寄せられている。
【写真】懐かしのあの番組を思い出す１50歳・鈴木蘭々の“かわいすぎる”ウサ耳姿
東京・渋谷パルコにて開催中のイベント『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』（18日まで）の関連イベントであるトークショーに出演した鈴木は、「今日はトークショーとかあって楽しかったからちょっと調子に乗って被っちゃったんだ」とのコメントを添えてグレーのウサ耳帽を被った写真を公開した。
鈴木は、フジテレビ系『ポンキッキーズ』に1994年から99年までレギュラー出演し、歌手の安室奈美恵さんとグレーとピンクのうさぎに扮したユニット「シスターラビッツ」で人気を博した。
この投稿にXでは「懐かしすぎ！」「今もやっぱりかわいい」「変わらずきれいですね」「可愛い今や無理やけど安室奈美恵さんいたら完璧でしたね」「違和感ない」などと反響が寄せられている。