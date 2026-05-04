佐野海舟の活躍でマインツは今季の1部残留を決めた

ドイツ1部マインツは現地時間5月3日にブンデスリーガ第32節でザンクト・パウリと対戦し、2-1で勝利。

今季の1部残留を決めた。日本代表MF佐野海舟は先発出場し、持ち前のボール奪取で先制点の起点となるなど勝利に貢献した。

開幕からフルタイム出場を続ける佐野は前半6分、相手の最終ラインから中盤の選手につけるパスに狙いを定め、素早い出足でボールを奪った。そこからMFシェラルド・ベッカーがつなぎ、最後はFWフィリップ・ティーツがフィニッシュを飾ってマインツが先制に成功した。

ゴールを導く佐野の鮮やかなボール奪取。スポーツチャンネル「DAZN」は「佐野海舟の日常」としてゴール動画を公開。ファンからは「ほんまとんでもない選手になった」「審判も油断してたくらい素晴らしいボール奪取」「神ってんなぁ」「佐野海舟が止まらない」と絶賛のコメントが寄せられていた。

勝利したマインツは勝ち点を37として10位へ浮上した。今季は16節までにわずか1勝で最下位に沈んでいたが、年明け以降は2度の3連勝など徐々に調子を上げ、2試合を残して残留を確定させた。（FOOTBALL ZONE編集部）