包まないから超簡単！GWにホットプレートで棒餃子パーティー

包まないから簡単！棒餃子

ゴールデンウイークのパーティーにおすすめなホットプレートを使って作る餃子。でも、大量の餃子を包むのは大変ですよね。そこで包まずに簡単にできる棒餃子レシピをご紹介します！餃子パーティーにぴったりですよ。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

簡単で形が整っているからホットプレートにぴったり！

1.餃子のタネを分割する

あらかじめタネを棒状に分けておくと包むのが楽になります。





2.皮でタネをくるむ

包むのではなくくるむイメージで餃子を作っていきます。





3.焼きはホットプレートで

四角いホットプレートであれば効率的に大量の餃子を焼くことができます。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「包まないから楽です。おいしいです。」「子どもたちがとても喜びます！ぱぱっとできて楽しくできます！」など、絶賛コメントがたくさん届いています。





簡単にできる棒餃子レシピ。人が集まるパーティーや大量に作りたい時に、ぜひ作ってみてくださいね！

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）