シンガー・ソングライターの平井大が４日、自身の公式サイトを更新し、千葉・幕張海浜公園で開催予定だったライブ「ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ ＴＲＩＰ ２０２６」初日公演を、強風の影響で中止すると発表した。

公式サイトでは、「５月４日『ＨＩＲＡＩＤＡＩ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ ＴＲＩＰ ２０２６』開催中止のお知らせ」と題し、「本日５月４日に開催を予定しておりました『ＨＩＲＡＩＤＡＩ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ ＴＲＩＰ ２０２６』は、強風の影響により開催を断念し、中止することといたしました」と報告。会場のある千葉市に強風注意報が発令されていることから、「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない強風となる予報を受け、楽しみにしてくださっていた皆様には、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」と謝罪した。

開催中止に伴い、４日公演分のチケットはついては、後日払い戻しを対応するといい、「なお、５月５日、６日の公演は、開催予定です。チケットに若干枚数の余裕がありますので、是非お買い求めの上、ご来場ください」と呼びかけた。

同公演は、１９年に初開催されてから毎年恒例で行われている平井主催のビーチライブ。今年は千葉と大阪で計５公演を予定していた。