女優で96年に活動を休止したWinkの相田翔子（56）が3日までにブログを更新。4月27日にWinkがデビュー38周年を迎えたことを報告した。

相田は「わ わわわわ… 昨夜皆様からのコメントを読んでいて気づきました!!!4月27日にWinkデビュー38周年を迎えたんですね!?」とつづり「ってあたくしその本人ですが… まさかのうっかり八兵衛すぎるど忘れスルー 自分でもビックリです!」と記念日を失念していたことを打ち明けた。

続けて「コメントありがとうございました まだまだ未熟者ですがこうして走り続けてこられたのも皆様のおかげです 38周年イヤーも元気な姿で日々恩返しさせて頂けたらと思います」とファンへ感謝を伝えた。

さらに「さっちんにも毎年LINEしていたのにスルッと記念日が通り過ぎてしまったので今から連絡しなくちゃ」と鈴木早智子（57）へLINEを送ることを記した。

この投稿にファンからは「いつまでも輝いているお二人に感謝」「40周年頃にはお二人揃ってステージに…なんて」「38年ずーっとファンで居られる幸せ」とコメントが寄せられている