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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】社長は節税すべき？節税思考の会社はこうなります。」を公開した。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、お金を残せる「キャッシュリッチな社長の思考法7選」と、陥りがちな「貧乏社長の思考法」について解説した。



市ノ澤氏はまず、キャッシュリッチな社長は「利益・キャッシュを最重視」し、売上規模そのものにはこだわらないと語る。また、「時間をブロック」して重要な自己投資や学びの時間を先取りすることの重要性を強調した。大きな石を先にビンに詰める例え話を用い、重要な予定を先に確保しなければ日々の業務に追われてしまうと指摘している。



さらに、会計の視点として「P/L（損益計算書）脳ではなくB/S（貸借対照表）脳」を持つべきだと主張。P/LはあくまでB/Sの純資産を作るための1つのパーツに過ぎず、金融機関もB/Sを重視して融資を判断していると説明した。節税に関しても「お金を使う節税はやる意味がない」と断言し、正しい知識を持って納税し、純資産を積み上げることが重要だと語る。加えて、借入金の返済など「損益計算書に出てこない数字を把握」し、資金使途に応じた「正しい借入方法」を身につけること、交際費を将来のビジネスに繋がるよう「戦略的に使う」ことなどを挙げた。



一方、貧乏社長の典型的な思考法として「売上アップと節税をやり続ける」ことを指摘する。売上を増やすと先行して仕入れなどの経費が出ていくため、間違いなく資金繰りが悪化するという。さらに、回収したお金で「利益が出たらやばい」と無駄な節税をしてしまうと、手元にお金が全く残らなくなり、借金で賄えなくなった瞬間に会社が回らなくなるというメカニズムを解説した。



会社を成長させ、お金の苦労がない経営を行うためには、P/L上の売上や無駄な節税に目を奪われず、B/Sを意識した本質的なキャッシュ思考が不可欠である。経営の常識を覆す実践的な知識が詰まった動画となっている。