サッカー元日本代表の都並敏史氏（64）、柿谷曜一朗氏（35）、森脇良太氏（40）が4月30日深夜に放送されたテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）に出演。今月15日に発表されるW杯北中米大会の日本代表メンバー26人を大胆予想した。

番組では「どこよりも早いW杯北中米大会メンバー予想SP」として先週に続いて2週に渡って放送。選考にあたっては主観が入らないように基準を設定。優勝に向け全8試合を戦い抜ける26人。さらに収録日である4月6日時点のコンディションを加味してもらったと説明。怪我からの復帰が不透明となっているリバプールMF遠藤航（33）、モナコMF南野拓実（31）の2人を外しての選考となった。

5大会連続出場なるか注目が集まるFC東京のDF長友佑都（39）について都並氏は「長友がいる。これはすごい大事。いざって言う時にね。勝っていて最後10分守り切る時に最高の仕事をすると思うから」と持論を展開。これに森脇氏も同調し「僕は間違いなく入ってくると思います」と断言。柿谷氏も「それは間違いないかなと。チームの士気も上がりますしね。佑都君に関しては3バックの左というよりウイング」と話し、3―4―2―1の中盤左ウイングの起用を推奨した。

さらに都並氏は「長友に関しては意見が分かれるケースもある。いらないっていう人も多いよね。長い期間を考えた時に長友がやる仕事は大きい」と言及。森脇氏も「チームのためにどれだけ戦えるか、鼓舞できるか。こんな闘将はいないんで。ここは間違いなく」とメンバー入りを太鼓判。

これを聞いた番組MCの俳優・勝村政信が「友達がサネッティですからね」と話すと、都並氏ら3人とも大爆笑。森脇氏は「もの凄いですよね」と感心しきりだった。

その長友は3月14日の水戸戦で負傷し「右ハムストリング肉離れ」と診断され戦線離脱。直近2日の川崎F戦も負傷欠場したが、すでにチーム練習には合流。実戦復帰が近いとされている。

＜W杯日本代表予想メンバー26人＞

【GK】

大迫敬介（広島）、早川友基(鹿島)、鈴木彩艶（パルマ）

【DF】

谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古歩夢(ルアーブル)、渡辺剛(フェイエノールト)、伊藤洋輝(Bミュンヘン)

【MF、FW】

長友佑都（FC東京）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（Sランス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟(マインツ)、鎌田大地（クリスタルパレス）、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、堂安律（Eフランクフルト）、伊東純也(ゲンク)、三笘薫(ブライトン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、鈴木唯人(フライブルク)、久保建英（Rソシエダード）、町野修斗(ボルシアMG)、上田綺世(フェイエノールト)、小川航基(NECナイメヘン)