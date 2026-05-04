「元々、経験のあるピッチャー」なぜ菅野智之は安定しているのか　“打者天国”で日本人トップの3勝をマーク　近鉄OB佐野慈紀氏の考察「低めは振ってくれると分かったはず」

菅野は丁寧なピッチングを続けている(C)Getty Images

近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」。今回は新チームのロッキーズで順調に成績を重ねている菅野智之をクローズアップする。

今季からロッキーズでプレーする菅野智之が、メジャーの舞台で好投を続けている。

【動画】今季3勝と好調な菅野の投球シーン

現地4月29日に行われたレッズ戦に先発、6回途中を投げ、4安打無失点と好投、日本人選手トップとなる3勝目をマークした。速球、スプリット、スイーパー、スライダー、カットボールと多彩な変化球を駆使し、円熟味あふれるピッチングで好調レッズ打線を封じた。菅野は今季ここまで3勝1敗、防御率2.84、WHIP1.17と打者天国のロッキーズに在籍しながら、安定したパフォーマンスが光る。

佐野氏は今季の好調の要因には「もともと経験のあるピッチャー」としながら、「昨年も上下をうまく使おうとしていたが、終盤は疲れから球が甘く入り痛打される場面があった。（ボールが飛ぶ高地の）コロラドを本拠地とするチームに入ったことで、より低めを意識しているのだろう」と分析。

続けて「低めは振ってくれると分かったはず。フォーシームを意識することでボールの力強さも上がってくる」と今季の菅野はより低めのフォーシームに力を入れているとされる中、相乗効果も生まれているとした。

また強靭な体も称賛する。昨年もメジャー1年目のオリオールズでチームトップの30試合に先発とタフネスぶりも話題となった。「コンディショニングに関しては長年やっているので、いかに疲労感を後に残さないかも大事になってくる」と、移動も含めハードなメジャーの日程でしっかり自身のルーティンを持っている点も強みになっているとした。