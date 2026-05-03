「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）

ヤクルトは投打の歯車がかみ合わず大敗し、連勝が止まった。対ＤｅＮＡ戦は開幕７戦７勝だったが、８戦目で今季初黒星を喫した。

投手陣が誤算だった。先発したウォルターズは６回途中を９安打３失点で降板した。２番手以降の４投手も流れを変えられず、今季ワースト２２安打＆１２失点。この試合までリーグトップのチーム防御率３・００だった投手陣が崩壊した。

打線は１日にサイクル安打を達成し、２日はマルチ安打をマークした後に途中交代させた丸山和を、足の張りがあるため大事を取ってスタメンから外した。

組み替えた打線は相手先発・石田裕に対して、初回に１死一、二塁と絶好の先制機を迎えたが、あと一本が出ず。その後も、右腕を相手に毎回のように安打を放って攻撃を仕掛けたが本塁が遠かった。石田裕には６回を６安打無得点に抑え込まれた。

九回に武岡の３号ソロなどで２点を奪うのがやっとだった。

この試合まで首位・阪神とはゲーム差なしの２位だったが、デーゲームで阪神が勝利したため、ゲーム差は１となった。