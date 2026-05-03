まだ間に合う！ 見逃し厳禁の2026年アニメ 忙しい人のための厳選ガイド
年間200本を軽く超える作品が放送、配信されるアニメ業界。素晴らしい作品が増えるのはうれしいが、実際は増えすぎて見る作品を選ぶのもままならないのが現状だ。1月期で約70本、現在放送中の4月期は約90本と非常に多く、7月期以降も多くの作品が放送される。そこで、忙しい人に向けて2026年の注目作をピックアップ。併せて、特にオススメしたい作品の魅力を独断と偏見でご紹介！
【写真】アニメ『日本三國』キャラビジュ＆場面写真
【1月期の注目作】
1月期をおさらいすると、『呪術廻戦 死滅回游 前編』、『地獄楽』第二期、『【推しの子】』第3期、『ゴールデンカムイ』最終章、『不滅のあなたへ』シーズン3（前クールから連続）、『葬送のフリーレン』第2期、『姫様“拷問”の時間です』第2期など人気シリーズ続編が強いラインナップ。新作も負けておらず、社会性の強いテーマでファンを増やす『ダーウィン事変』とNetflix配信で神尾葉子原作の『プリズム輪舞曲』、動く小説と評される『異国日記』が素晴らしく、おしなべて豊作期となった。
上記作品から、物語のネタバレにならない範囲でオススメエピソードを紹介する。
■全キャラに惚れる『葬送のフリーレン』
“故郷を守る”というテーマで、一級魔法使いデンケンが黄金に変えられた故郷奪還を目指すシーンまでを描いた第2期。とりわけ第2話（第30話）「南の勇者」と第8話（第36話）「立派な最期」は視聴後の幸福度が高く、ファンの評価も高い。
第2話は、10分未満という短い登場時間で世界中のファンを虜にした“南の勇者”に心を奪われる。最初は新入りを値踏みするような目で見ていたが、命をかけて役割を全うする勇者のあり方に惚れてしまう。えげつないアクションシーンが展開される第8話では、実力の一旦を見せたメトーデの戦闘が美しい。また、シュタルクとともに“神技レヴォルテ”と戦うゲナウの心根を見て、一級魔法使い試験の頃に受けた“嫌なやつ”という印象が覆った。
これは丁寧に作り込んだキャラクターの内面を、最初から不自然に出そうとしない『葬送のフリーレン』らしい見せ方だ。最初はよく分からない新キャラの素性や魅力が、物語の展開に合わせて徐々に見えてくる。デンケンや南の勇者にも同じことが言えるが、気づいたらファンになっているキャラは多い。
■地上波の限界に挑戦『ゴールデンカムイ』
感動して泣いていたはずなのに、気付くと下ネタで爆笑している。次の瞬間には熱狂している。脳が酩酊するように…キツネに化かされるように笑わされている。そんな第57〜58話の“花沢勇作童貞防衛作戦”はぜひ見てほしい。
ある理由で陸軍第七師団長の息子・花沢勇作候補生の童貞を捨てさせたい師団長夫人に対し、童貞を捨てられると困る軍部（一部）が同作戦を立案。菊田杢太郎軍曹に顔立ちを見いだされた主人公・杉本佐一が、花沢候補生の替え玉として肉食系令嬢・金子花枝子とのお見合いに臨む。
この人気エピソードを妥協なく表現するため、地上波の限界に挑戦した制作陣と声優陣に拍手を送りたい。隙あらば下ネタを入れてやろうという気概は最終章でも健在だ。「足で挟んでズドンでオギャー」など珠玉の下ネタを差し込んでおきながら、感動のエピソードとして帰結する。なぜ下ネタだらけの話に感動するのか…仕組みは理解できないが、掛け値なしに面白いのは間違いない。もし時間に余裕がなければ、このエピソードだけでも見てほしい。
【4月期の注目作】
4月期では『Re：ゼロから始める異世界生活』4th season、『転生したらスライムだった件』第4期、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クール、『ようこそ実力至上主義の教室へ』4th Seasonなど人気シリーズの続編が充実。一方の新作も『黄泉のツガイ』『とんがり帽子のアトリエ』『あかね噺』など注目作がそろっているのだが、予想外の作品に度肝を抜かれた。
■冒頭1分30秒の改変から見える狙い『日本三國』
個人的に4月期の新作アニメに順位をつけるなら『日本三國』を1位に選ぶ。三国に分かれた近未来の日本を舞台に、動乱の世を変えようとする主人公・三角青輝が「日本再統一」を目指す本作。第1話からとにかく面白い。
理不尽を前に自重できない東町小紀には尊敬の念を抱き、あってはならない悲劇に絶望し、権力の腐敗の象徴である内務卿・平殿器と住民を苦しめる税吏を憎み、憤激を抑えた青輝の姿に感銘を受ける。彩度を落とすことでショッキングなシーンの解像度を上げる配色の妙もあり、ジェットコースターのように心を揺さぶられるのだ。
原作を調べると、日本が三國時代に突入した経緯や人物、相関関係、架空の組織図など設定が異常なほど細かく作り込まれていることに驚く。そのうえでアニメを再度視聴すると、原作のとがった画風と世界観を丁寧に再現しているのが理解できる。
同時に、アニメ導入パートの異質さが浮き彫りになっていく。目を引く真っ赤な日本地図から始まる導入パートは、ここだけ原作と絵のタッチを変え、画角も縦長になっている。この改変は原作を知らない視聴者をアニメに引き込むための工夫ではないだろうか。
アニメ放送前の原作発行部数は100万部超。ファンからは熱烈に指示されているものの、誰もが知るほどの部数ではない。では、知らない人にとって興味のない説明をどうやって視聴させ、とびきり面白い本編までつなぐのか。最初の約1分半は今後の視聴者数を左右する勝負所と言える。
そう考えると、縦長の画角はショート動画を見るような「ちょっと再生してみよう」という感覚を逆手に取った仕掛けではないか。そして風刺画のようにコミカルな絵をテンポよく動かし、説明自体を楽しめる内容に仕上げたのではないかと想像する。1分30秒にも満たない導入から、制作陣の工夫と執念が伝わるのだ。
えげつない精度でデザインされた設定、キャラクター、物語という必然の沼に、見事に引きずり込まれた。目下の仇役とされる平殿器もインスタントに用意した悪役にはない凄みがある。都合よく手に入れた便利能力でゴリ押すような安いリベンジ劇とは一線を画し、緻密な展開が予想される。今期、最も目が離せない作品だ。
■分からないのに面白い『黄泉のツガイ』
荒川弘原作の期待作は、作中の主人公たちを通して自己の認識が揺らぐ瞬間を擬似体験できる。舞台は「異世界」なのか。村人を殺害した襲撃者は憎むべき仇なのか。家族だと思っていた人たちは誰なのか。
それらの説明がほとんどないまま物語が進んでいくのに、視聴者は決して置いてけぼりにならない。見せるものと隠すものを選び、登場人物の行動とセリフだけで楽しめるような構成がすごい。加えて『鋼の錬金術師』『アルスラーン戦記』以来、久々に活劇を予感させる展開には胸が高鳴らないわけがない。『日本三國』同様、続きが楽しみな作品だ。
■『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』
原作の連載開始時は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ扱いではなかった気もする…という小さな疑問はさておき、本作はシリーズ間の話の繋がりが薄めなので“新作”として紹介したい。
Netflixで配信されたのは、原作の第11章までを47分に凝縮した1st STAGE。ツェペリ、ジョースター、ブランドー、アブドゥルなど、なじみ深い名前の登場と、david production制作のアニメーションが醸し出すビザールな雰囲気に心が踊る。
ただし、レースを軸とした物語がどう展開するのか、誰が味方で誰が敵なのかといった輪郭はまだおぼろげだ。現時点では“物語の続き”というより、“アニメとしての続き”が気になる段階だが、レース開催者のスティーブン・スティールが開拓者精神を称える演説シーンだけでも1話を見る価値はある。2nd STAGEは秋配信予定なので、期待を膨らませつつ気長に待ちたい。
■『とんがり帽子のアトリエ』
『サマータイムレンダ』で脚光を浴びたBUG FILMSが、“美しすぎる”王道の魔法ファンタジーを描く。精緻な作画と豪華声優を配し、シンプルに覇権を取りにきている印象だ。
第3話では、魔法使いキーフリーの弟子になった主人公ココに対し、独断で命がけの弟子入り試験を強要した先輩弟子アガットに賛否の声が上がった。師匠が弟子入りを許しているにもかかわらず、一介の弟子に過ぎないアガットが勝手に試験を始め、ココの命を危険にさらしてしまう。それなのに謝罪も制裁もない。また、アガットの「私にできることができない子が嫌いなの。一緒にいて得るものがないもの」という発言に対しても、“ならお前は師匠であるキーフリーができることを全てできるのか…”といった意見だ。
これに対し、「ココは好奇心で禁止された魔法を使って母をひどい目に遇わせているのに、本気で反省しているように見えない」「アガットの出自や重責を知ったら気持ちが分かる」など、反論も少なくない。さらに「キーフリーも師匠ならちゃんと管理してほしい」など、さまざまな意見が出ている。この議論が国外にも波及していることから、本作の注目度の大きさがうかがえる。
そんな渦中のアガットだが、この先ココと切磋琢磨するような仲間にも、ダークサイドに落ちて敵にもなり得る空気を出している。どちらにしても、多くのファンに支持される人気作のメインキャラクターなら魅力的な人物として活躍していくのだろうと、メタ的に期待している。
【7月期の注目作】
■士郎正宗風『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
7月期の期待作にも少し触れておきたい。やはり『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が待ち遠しい。原作の絵がそのまま動いているようなPVの映像を見る限り、作風を士郎正宗の漫画にシフトすると考えてよさそうだ。
そうなると、主人公・草薙素子もクールで大人っぽいキャラから感情豊かで勝気な原作寄りのキャラにシフトする可能性が高い。これまでの素子はCVの田中敦子さんの印象が強すぎて後任の想像ができなかったが、そんな個人的な悩みがなくなるのもうれしい。
■京アニの覇権候補『二十世紀電氣目録‐ユーレカ・エヴリカ‐』
「第8回京都アニメーション大賞（2017）」奨励賞を受賞した結城弘の小説を原作に、京都アニメーションが“電気の時代”を夢見る少年少女の活劇を描く『二十世紀電氣目録‐ユーレカ・エヴリカ‐』が7月にスタートする。
PVは、あえて存在感を高めたという美術背景に圧倒される。植物、水、空、光と影、建物、暗闇を照らす電気がスチームパンクな世界を作り上げる。人物の瞳も印象的で、背景を目に写しながら輝く様子は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を思わせる。テレビアニメ放送だとは思えないほど美しい作画に注目だ。
内田雄馬、雨宮天ら声優陣の顔ぶれも豪華で、7月期の覇権に最も近い作品だと目されている。すでに2027年の第2期放送も見据えて制作されているが、まずは第1期の放送が楽しみだ。
ショートやSNS配信も含めると年間300本を超えるほど成熟したアニメ業界。結果的に好きな作品を探すのが難しくなってしまったが、傑作の数も増えている。それらを見逃すことなく自分に刺さる作品を探す際に、本記事が参考になれば幸いである。（文：二タ子一）
【1月期の注目作】
1月期をおさらいすると、『呪術廻戦 死滅回游 前編』、『地獄楽』第二期、『【推しの子】』第3期、『ゴールデンカムイ』最終章、『不滅のあなたへ』シーズン3（前クールから連続）、『葬送のフリーレン』第2期、『姫様“拷問”の時間です』第2期など人気シリーズ続編が強いラインナップ。新作も負けておらず、社会性の強いテーマでファンを増やす『ダーウィン事変』とNetflix配信で神尾葉子原作の『プリズム輪舞曲』、動く小説と評される『異国日記』が素晴らしく、おしなべて豊作期となった。
上記作品から、物語のネタバレにならない範囲でオススメエピソードを紹介する。
■全キャラに惚れる『葬送のフリーレン』
“故郷を守る”というテーマで、一級魔法使いデンケンが黄金に変えられた故郷奪還を目指すシーンまでを描いた第2期。とりわけ第2話（第30話）「南の勇者」と第8話（第36話）「立派な最期」は視聴後の幸福度が高く、ファンの評価も高い。
第2話は、10分未満という短い登場時間で世界中のファンを虜にした“南の勇者”に心を奪われる。最初は新入りを値踏みするような目で見ていたが、命をかけて役割を全うする勇者のあり方に惚れてしまう。えげつないアクションシーンが展開される第8話では、実力の一旦を見せたメトーデの戦闘が美しい。また、シュタルクとともに“神技レヴォルテ”と戦うゲナウの心根を見て、一級魔法使い試験の頃に受けた“嫌なやつ”という印象が覆った。
これは丁寧に作り込んだキャラクターの内面を、最初から不自然に出そうとしない『葬送のフリーレン』らしい見せ方だ。最初はよく分からない新キャラの素性や魅力が、物語の展開に合わせて徐々に見えてくる。デンケンや南の勇者にも同じことが言えるが、気づいたらファンになっているキャラは多い。
■地上波の限界に挑戦『ゴールデンカムイ』
感動して泣いていたはずなのに、気付くと下ネタで爆笑している。次の瞬間には熱狂している。脳が酩酊するように…キツネに化かされるように笑わされている。そんな第57〜58話の“花沢勇作童貞防衛作戦”はぜひ見てほしい。
ある理由で陸軍第七師団長の息子・花沢勇作候補生の童貞を捨てさせたい師団長夫人に対し、童貞を捨てられると困る軍部（一部）が同作戦を立案。菊田杢太郎軍曹に顔立ちを見いだされた主人公・杉本佐一が、花沢候補生の替え玉として肉食系令嬢・金子花枝子とのお見合いに臨む。
この人気エピソードを妥協なく表現するため、地上波の限界に挑戦した制作陣と声優陣に拍手を送りたい。隙あらば下ネタを入れてやろうという気概は最終章でも健在だ。「足で挟んでズドンでオギャー」など珠玉の下ネタを差し込んでおきながら、感動のエピソードとして帰結する。なぜ下ネタだらけの話に感動するのか…仕組みは理解できないが、掛け値なしに面白いのは間違いない。もし時間に余裕がなければ、このエピソードだけでも見てほしい。
【4月期の注目作】
4月期では『Re：ゼロから始める異世界生活』4th season、『転生したらスライムだった件』第4期、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クール、『ようこそ実力至上主義の教室へ』4th Seasonなど人気シリーズの続編が充実。一方の新作も『黄泉のツガイ』『とんがり帽子のアトリエ』『あかね噺』など注目作がそろっているのだが、予想外の作品に度肝を抜かれた。
■冒頭1分30秒の改変から見える狙い『日本三國』
個人的に4月期の新作アニメに順位をつけるなら『日本三國』を1位に選ぶ。三国に分かれた近未来の日本を舞台に、動乱の世を変えようとする主人公・三角青輝が「日本再統一」を目指す本作。第1話からとにかく面白い。
理不尽を前に自重できない東町小紀には尊敬の念を抱き、あってはならない悲劇に絶望し、権力の腐敗の象徴である内務卿・平殿器と住民を苦しめる税吏を憎み、憤激を抑えた青輝の姿に感銘を受ける。彩度を落とすことでショッキングなシーンの解像度を上げる配色の妙もあり、ジェットコースターのように心を揺さぶられるのだ。
原作を調べると、日本が三國時代に突入した経緯や人物、相関関係、架空の組織図など設定が異常なほど細かく作り込まれていることに驚く。そのうえでアニメを再度視聴すると、原作のとがった画風と世界観を丁寧に再現しているのが理解できる。
同時に、アニメ導入パートの異質さが浮き彫りになっていく。目を引く真っ赤な日本地図から始まる導入パートは、ここだけ原作と絵のタッチを変え、画角も縦長になっている。この改変は原作を知らない視聴者をアニメに引き込むための工夫ではないだろうか。
アニメ放送前の原作発行部数は100万部超。ファンからは熱烈に指示されているものの、誰もが知るほどの部数ではない。では、知らない人にとって興味のない説明をどうやって視聴させ、とびきり面白い本編までつなぐのか。最初の約1分半は今後の視聴者数を左右する勝負所と言える。
そう考えると、縦長の画角はショート動画を見るような「ちょっと再生してみよう」という感覚を逆手に取った仕掛けではないか。そして風刺画のようにコミカルな絵をテンポよく動かし、説明自体を楽しめる内容に仕上げたのではないかと想像する。1分30秒にも満たない導入から、制作陣の工夫と執念が伝わるのだ。
えげつない精度でデザインされた設定、キャラクター、物語という必然の沼に、見事に引きずり込まれた。目下の仇役とされる平殿器もインスタントに用意した悪役にはない凄みがある。都合よく手に入れた便利能力でゴリ押すような安いリベンジ劇とは一線を画し、緻密な展開が予想される。今期、最も目が離せない作品だ。
■分からないのに面白い『黄泉のツガイ』
荒川弘原作の期待作は、作中の主人公たちを通して自己の認識が揺らぐ瞬間を擬似体験できる。舞台は「異世界」なのか。村人を殺害した襲撃者は憎むべき仇なのか。家族だと思っていた人たちは誰なのか。
それらの説明がほとんどないまま物語が進んでいくのに、視聴者は決して置いてけぼりにならない。見せるものと隠すものを選び、登場人物の行動とセリフだけで楽しめるような構成がすごい。加えて『鋼の錬金術師』『アルスラーン戦記』以来、久々に活劇を予感させる展開には胸が高鳴らないわけがない。『日本三國』同様、続きが楽しみな作品だ。
■『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』
原作の連載開始時は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ扱いではなかった気もする…という小さな疑問はさておき、本作はシリーズ間の話の繋がりが薄めなので“新作”として紹介したい。
Netflixで配信されたのは、原作の第11章までを47分に凝縮した1st STAGE。ツェペリ、ジョースター、ブランドー、アブドゥルなど、なじみ深い名前の登場と、david production制作のアニメーションが醸し出すビザールな雰囲気に心が踊る。
ただし、レースを軸とした物語がどう展開するのか、誰が味方で誰が敵なのかといった輪郭はまだおぼろげだ。現時点では“物語の続き”というより、“アニメとしての続き”が気になる段階だが、レース開催者のスティーブン・スティールが開拓者精神を称える演説シーンだけでも1話を見る価値はある。2nd STAGEは秋配信予定なので、期待を膨らませつつ気長に待ちたい。
■『とんがり帽子のアトリエ』
『サマータイムレンダ』で脚光を浴びたBUG FILMSが、“美しすぎる”王道の魔法ファンタジーを描く。精緻な作画と豪華声優を配し、シンプルに覇権を取りにきている印象だ。
第3話では、魔法使いキーフリーの弟子になった主人公ココに対し、独断で命がけの弟子入り試験を強要した先輩弟子アガットに賛否の声が上がった。師匠が弟子入りを許しているにもかかわらず、一介の弟子に過ぎないアガットが勝手に試験を始め、ココの命を危険にさらしてしまう。それなのに謝罪も制裁もない。また、アガットの「私にできることができない子が嫌いなの。一緒にいて得るものがないもの」という発言に対しても、“ならお前は師匠であるキーフリーができることを全てできるのか…”といった意見だ。
これに対し、「ココは好奇心で禁止された魔法を使って母をひどい目に遇わせているのに、本気で反省しているように見えない」「アガットの出自や重責を知ったら気持ちが分かる」など、反論も少なくない。さらに「キーフリーも師匠ならちゃんと管理してほしい」など、さまざまな意見が出ている。この議論が国外にも波及していることから、本作の注目度の大きさがうかがえる。
そんな渦中のアガットだが、この先ココと切磋琢磨するような仲間にも、ダークサイドに落ちて敵にもなり得る空気を出している。どちらにしても、多くのファンに支持される人気作のメインキャラクターなら魅力的な人物として活躍していくのだろうと、メタ的に期待している。
【7月期の注目作】
■士郎正宗風『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
7月期の期待作にも少し触れておきたい。やはり『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が待ち遠しい。原作の絵がそのまま動いているようなPVの映像を見る限り、作風を士郎正宗の漫画にシフトすると考えてよさそうだ。
そうなると、主人公・草薙素子もクールで大人っぽいキャラから感情豊かで勝気な原作寄りのキャラにシフトする可能性が高い。これまでの素子はCVの田中敦子さんの印象が強すぎて後任の想像ができなかったが、そんな個人的な悩みがなくなるのもうれしい。
■京アニの覇権候補『二十世紀電氣目録‐ユーレカ・エヴリカ‐』
「第8回京都アニメーション大賞（2017）」奨励賞を受賞した結城弘の小説を原作に、京都アニメーションが“電気の時代”を夢見る少年少女の活劇を描く『二十世紀電氣目録‐ユーレカ・エヴリカ‐』が7月にスタートする。
PVは、あえて存在感を高めたという美術背景に圧倒される。植物、水、空、光と影、建物、暗闇を照らす電気がスチームパンクな世界を作り上げる。人物の瞳も印象的で、背景を目に写しながら輝く様子は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を思わせる。テレビアニメ放送だとは思えないほど美しい作画に注目だ。
内田雄馬、雨宮天ら声優陣の顔ぶれも豪華で、7月期の覇権に最も近い作品だと目されている。すでに2027年の第2期放送も見据えて制作されているが、まずは第1期の放送が楽しみだ。
ショートやSNS配信も含めると年間300本を超えるほど成熟したアニメ業界。結果的に好きな作品を探すのが難しくなってしまったが、傑作の数も増えている。それらを見逃すことなく自分に刺さる作品を探す際に、本記事が参考になれば幸いである。（文：二タ子一）