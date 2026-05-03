【「マンガのラジオ supported by viviON」5月】 5月3日～5月31日 毎週日曜日18時頃～5回にわたり配信 ゲスト：漫画家 奥嶋ひろまさ氏

viviONがスポンサードするニッポン放送のポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」の5月ゲストが「ババンババンバンバンパイア」を手掛ける漫画家の奥嶋ひろまさ氏に決定した。5月3日から5月31日の毎週日曜日18時頃から5回にわたり配信される。

パーソナリティーはマンガ好きとしておなじみの吉田尚記アナウンサー。吉田アナウンサーの独自の視点で、後の作風に繋がる少年時代の話やヤンキーマンガとBLという幅広い作風を体得した意外なきっかけ、雑誌に掲載されなかった幻の原稿、現役のネタ帳など貴重な資料と共に様々な話を聞き出す。なお、本番組はニッポン放送PODCAST STATIONをはじめ、Apple Podcasts、Spotifyで聴くことができる。

また、本番組の配信と連動し、viviONが運営するコミック配信サービス「comipo」にて、奥嶋ひろまさ氏の特集ページが公開される。

□コミック配信サービス「comipo」のページ

番組概要

番組タイトル：「マンガのラジオ supported by viviON」

配信日：毎週日曜日 18時頃配信

出演：吉田尚記アナウンサー

メールアドレス：manga@1242.com

【奥嶋ひろまさ氏プロフィール】

1982年生まれ 兵庫県三木市出身。

小学校の頃より漫画家を志し、高校在学中に漫画作品を応募し始める。20歳で上京し、2002年から2005年まで猿渡哲也氏のアシスタントを務めたのち、2007年に「SHOUT!」で連載デビュー。実写映画化された「アキラNo.2」やタイの大ヒットドラマ「2gether」のコミカライズ等ヤンキー漫画やBL作品で知られる。2021年に連載開始した「ババンババンバンバンパイア」はTVアニメ化・実写映画化・舞台化された。

【連載中】

「ババンババンバンバンパイア」（秋田書店「別冊少年チャンピオン」

「大盛り！成り上がり飯」（新潮社「くらげバンチ」）

「シリアルさんといっしょ」（集英社「グランドジャンプむちゃ」）

「シジュウカラが鳴く頃に」（扶桑社「マンガSPA!」）

【近刊】

「ババンババンバンバンパイア」第13巻

(C)Nippon Broadcasting System, Inc.

