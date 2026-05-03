森香澄、スリットからほっそり美脚スラリ「セクシーすぎる」「スタイルに見惚れる」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】フリーアナウンサーの森香澄が5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのトップスとスリットのあるスカートでのコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「スタイル抜群で憧れる」と話題の美脚ショット
森は、同日出演していたフジテレビ系『逃走中』と日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分〜）の番の告知とともに、羊の角の形をした帽子を身につけたソロショットを投稿。ウエストにフリルがあしらわれた白のノースリーブトップスに、大胆なフロントスリットが入ったロングスカートというコーディネートで、しなやかな脚のラインがのぞいている。
この投稿は「可愛いと色っぽいが共存」「スタイルに見惚れる」「スリットから覗く脚がセクシーすぎる」「スタイル抜群で憧れる」「お人形さんみたいなビジュアル」「こんな羊可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「スタイル抜群で憧れる」と話題の美脚ショット
◆森香澄、ノースリーブ＆スリットスカート姿で美脚際立つ
森は、同日出演していたフジテレビ系『逃走中』と日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分〜）の番の告知とともに、羊の角の形をした帽子を身につけたソロショットを投稿。ウエストにフリルがあしらわれた白のノースリーブトップスに、大胆なフロントスリットが入ったロングスカートというコーディネートで、しなやかな脚のラインがのぞいている。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿は「可愛いと色っぽいが共存」「スタイルに見惚れる」「スリットから覗く脚がセクシーすぎる」「スタイル抜群で憧れる」「お人形さんみたいなビジュアル」「こんな羊可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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