元宝塚歌劇団星組の娘役スターで俳優・歌手の有沙瞳（３２）がニッポン放送で、９日に特別番組「有沙瞳 Ｍｕｓｉｃ Ｒｏａｄ」（２０時）のパーソナリティーを務める。

昨年開催された「日本クラウン新人歌手オーディション」で「ニッポン放送賞」を受賞、６月３日に「さよならは黄昏に」で演歌・歌謡歌手としてデビューし、俳優と歌手の二刀流の道を歩み始める。今回初めてラジオパーソナリティーに挑戦。有楽町のニッポン放送のスタジオで収録が行われ、有沙の生い立ちから、宝塚歌劇団でのエピソード、影響を受けた音楽などのトークを繰り広げた。

有沙は「昨年、日本クラウン新人オーディションでニッポン放送賞をいただき、今回このような特別番組の機会を頂き、１時間も収録させて頂けたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。（アシスタントの）前島さんの素晴らしいご協力のおかげで、とても楽しい１時間であっという間の収録でした！。時間が足りないくらい盛りだくさんの内容となっているかと思いますし、生歌も歌わせていただきましたので、是非、是非お聴きいただけたらうれしいです」とコメントした。