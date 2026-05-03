◆米大リーグ レッドソックス３―６アストロズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は３試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタート。３―６で追う７回２死一、二塁で、代打の代打に起用され、四球で出塁後、代走を出されて交代した。

吉田は今季６度目の代打起用。４月１７日のタイガース戦では延長１０回に代打で登場し、渡米後初のサヨナラ打を放った。トレーシー暫定監督の新体制になって６試合目で初の代打となった。

３点を追う７回二死一、二塁。３番手左腕・ソーザにレ軍が代打・モナステリオを送ると、敵軍は台湾出身右腕テン・カイウェイをマウンドに。代打の代打で吉田に出番が来た。

初球、ストライクと判定された内寄りのカーブに、ＡＢＳチャレンジを要求。ビデオ判定の結果、５センチ弱ゾーンを外れており、選球眼の確かさを証明した。

「ファーストストライクを取るか、取らないかというのは、大分違うと思います」

先手を取る格好でテンにプレッシャーを掛け、しっかりと四球を選んだ。コーラ前監督解任後、新体制での先発起用は６試合で１度だけ。限られた出番で、強くバットを振りたい気持ちが募るところもあっただろうが「きょうの投手に関しては、ある程度スイーパーに絞っていた」と、ベテランらしく冷静な判断は鈍ることがない。直近の出場１３試合中１０試合で出塁。打率２割６分５厘５打点１１四死球１盗塁となった。

代打の代打策についてトレーシー監督は「大事な場面で、マサに最適な状況になったし、素晴らしい打席内容だった。そこでいい流れが生まれていた」と評価。「マサのような選手がベンチにいる場合は、そのバットを効果的に使う最適なタイミングを見つけなければいけない。インパクトを与えられる瞬間だった」と投入のタイミングを振り返った。