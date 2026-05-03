京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書には「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。

本記事では、すきさんが多くの人を診療して得られた知見と、東洋医学の知恵をベースに、心がラクになるヒントを教えてもらう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・宮崎桃子）

Q.鍼灸師として毎日いろんな方を診て、

心が疲れている人の共通点はありますか？

僕が気になるのは「患者着をきれいに畳む人」ですね。

患者着というのは、施術を受けていただく際に着るもので、入院着や甚平みたいなものを想像してもらえたらいいと思います。

施術が終わったら更衣室で私服に着替えてもらうんですが、その時に患者着をすごく丁寧に畳んでくださる方がいるんです。

患者着をきれいに畳む人は心配

ざっくり畳んでくれる人は気にならないんですが、まるでタンスに戻すかのように美しく畳む人。

一見、礼儀正しく素晴らしいことのように思えるんですが、僕の目には「安心できていないサイン」かもしれないな、と考えてしまいます。

鍼灸院は、治療やリラックスが目的の場所です。そういう「ここでは身も心も任せていいよ」という場所にいる時ですら、相手のリズムに合わせ、相手の目を気にしてしまっているのかもしれません。

常に意識を外に向けていると、自分の中の気力を消耗してしまいます。

気力を消耗すると、自分が空っぽになったような、胸に「穴」が開いてしまっているように感じることもあります。

こういうのを私たちは「気が虚す」と表現することがありますが、当然、心も疲れやすい状態になっています。

こういった方はとても多いので、『メンタル養生』でも「空気を読むのをやめる」という項目としてご紹介しています。

空気を読むというのは、相手の呼吸で動くということです。自分のペースはラクですが、相手のペースに合わせたとたんに「気」が大きく消耗します。



メンタルが疲れやすい人は、場の変化に敏感で、空気を読む力が高い方が少なくありません。よく気付けるのは強みでもありますが、使い過ぎれば消耗にもつながります。



そんなときは、急いで返事をしないなど、あえて空気を読まないようにするのもひとつの養生です。弱さと強さは表裏一体なのですね。



『メンタル養生』P219より

自分のリズムを優先する

こういった方には、「相手軸」から「自分軸」に切り替えることをおすすめしたいですね。

自分のリズムよりも他人のリズムを優先し続けると、心身はどんどん消耗していきます。

心当たりがある人は、まず「ここでは甘えてもいい」と自分に許可を出してあげてください。

丁寧に服を畳むそのエネルギーを、ほんの少しだけ「自分の呼吸」を整えるために使ってみる。

自分の事にゆっくりと取り組む、その時に感じる小さな変化が、自分を取り戻す第一歩になると思いますよ。

（本記事は、すきさん著『メンタル養生』の著者インタビューです。）