疲れてる人の意外な特徴ワースト1 〜この習慣、やってたら要注意〜
京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書には「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。
本記事では、すきさんが多くの人を診療して得られた知見と、東洋医学の知恵をベースに、心がラクになるヒントを教えてもらう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・宮崎桃子）
Q.鍼灸師として毎日いろんな方を診て、
心が疲れている人の共通点はありますか？
僕が気になるのは「患者着をきれいに畳む人」ですね。
患者着というのは、施術を受けていただく際に着るもので、入院着や甚平みたいなものを想像してもらえたらいいと思います。
施術が終わったら更衣室で私服に着替えてもらうんですが、その時に患者着をすごく丁寧に畳んでくださる方がいるんです。
患者着をきれいに畳む人は心配
ざっくり畳んでくれる人は気にならないんですが、まるでタンスに戻すかのように美しく畳む人。
一見、礼儀正しく素晴らしいことのように思えるんですが、僕の目には「安心できていないサイン」かもしれないな、と考えてしまいます。
鍼灸院は、治療やリラックスが目的の場所です。そういう「ここでは身も心も任せていいよ」という場所にいる時ですら、相手のリズムに合わせ、相手の目を気にしてしまっているのかもしれません。
常に意識を外に向けていると、自分の中の気力を消耗してしまいます。
気力を消耗すると、自分が空っぽになったような、胸に「穴」が開いてしまっているように感じることもあります。
こういうのを私たちは「気が虚す」と表現することがありますが、当然、心も疲れやすい状態になっています。
こういった方はとても多いので、『メンタル養生』でも「空気を読むのをやめる」という項目としてご紹介しています。
メンタルが疲れやすい人は、場の変化に敏感で、空気を読む力が高い方が少なくありません。よく気付けるのは強みでもありますが、使い過ぎれば消耗にもつながります。
そんなときは、急いで返事をしないなど、あえて空気を読まないようにするのもひとつの養生です。弱さと強さは表裏一体なのですね。
『メンタル養生』P219より
自分のリズムを優先する
こういった方には、「相手軸」から「自分軸」に切り替えることをおすすめしたいですね。
自分のリズムよりも他人のリズムを優先し続けると、心身はどんどん消耗していきます。
心当たりがある人は、まず「ここでは甘えてもいい」と自分に許可を出してあげてください。
丁寧に服を畳むそのエネルギーを、ほんの少しだけ「自分の呼吸」を整えるために使ってみる。
自分の事にゆっくりと取り組む、その時に感じる小さな変化が、自分を取り戻す第一歩になると思いますよ。
（本記事は、すきさん著『メンタル養生』の著者インタビューです。）