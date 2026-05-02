「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）

日本ハムは１６安打で最大５点をリードしながら、乱打戦の末に逆転負け。いつも前向きな新庄剛志監督も、疲労感を隠せなかった。

「悔いしか残らない」。ため息交じりに振り返ったのは、１点リードの八回、中川に浴びた逆転の３点三塁打だ。２死一、二塁から３連投の田中に代えて玉井を投入。太田にシュートを三塁内野安打とされて満塁となった後、中川に捉えられたのは外角直球だった。

前日はシュートで２人とも打ち取っていた。「田宮くんも玉井くんも、ばっちりイメージしてると思って」というバッテリーへの信頼が裏目に。「信じ切って使った僕が甘かった。外の真っすぐにはクエスチョンがありますね。シュートいって、レフト前にポンって落ちても全然オッケー。指示が足りなかったというミスです」と悔やんだ。

清宮幸が１９試合ぶりのアーチを放つなど、今季初めて２戦連続で同じスタメンの打線は活発だったが、今季２度目の３連勝はならず。「勝ったら明日（３日）も同じ（スタメン）でいこうと思ったけど、明日は変えます」と指揮官。波に乗れない状況を何とか打破したいという、もどかしさがにじんだ。