【リターン・トゥ・サイレントヒル】 5月15日より「Prime Video」にて独占配信予定 【SILENT HILL 2（サイレントヒル 2）】 2024年10月8日 発売 価格：8,580円～

「リターン・トゥ・サイレントヒル」

KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「サイレントヒル」の3度目の実写映画となる「リターン・トゥ・サイレントヒル（原題：RETURN TO SILENT HILL）」がAmazon Prime Videoにて5月15日より独占配信が決定している。

【『リターン・トゥ・サイレントヒル』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】

今回の映画の内容は、シリーズ屈指の人気を誇る「サイレントヒル 2」を実写化した作品となる。現在公開されているトレーラー映像を見た限りでは、ゲーム冒頭で主人公のジェイムスが鏡で自分の顔を写しているシーンの再現度の高さをはじめ、楽曲がゲームと同様に山岡 晃氏が手掛けていたり、「サイレントヒル 2」リメイク版にて日本語ボイスを演じていた声優が本作でも日本語吹き替えとして続投しているなど、ゲームへのリスペクトを強く感じられた。

原作のファンならばイヤでも期待の高まる「リターン・トゥ・サイレントヒル」。映画配信に備えて、謎と狂気に満ちた原作「サイレントヒル 2」の魅力をネタバレを避けつつ振り返っていきたいと思う。今回の映画から作品を知った人や、「サイレントヒル f」からシリーズに触れた人にもぜひ読んでいただきたい。

上が映画、下が原作。再現度が高くリスペクトを強く感じる

映画の場面写真。お馴染みのクリーチャーたちも登場することが確認できた

何が現実なのかもわからなくなる、謎と狂気に満ちた世界観

初めに「サイレントヒル」シリーズの概要を説明する。1999年より続くサイコロジカルホラーゲームのシリーズで、これまでに複数の作品が発売されている。ナンバリングやスピンオフ作品も存在し、初の日本を舞台とした「サイレントヒル f」が昨年の2025年にリリースされたことも記憶に新しい。

シリーズの中でも特に人気が高いのが2001年発売の「サイレントヒル 2」で、2024年にはPS5およびPC向けにリメイク版が発売された。現行機で発売された作品ということで手に取りやすく、本記事でもこのリメイク版「サイレントヒル 2」のスクリーンショットを用いつつ作品の見どころを紹介する。

【SILENT HILL 2 | ローンチトレーラー 日本語音声版 (4K:JP/CERO) | KONAMI】

「サイレントヒル 2」の何がそこまでファンの心を掴んでいるのか――それは、謎が謎を呼ぶストーリー展開だ。

本作の物語は、主人公・ジェイムスに届いた1通の手紙から始まる。妻のメアリーから届いた手紙は“サイレントヒルの思い出の場所で待っている”という内容だった。一見何の変哲もないやりとりのように思えるが、メアリーは“3年前に病気で亡くなっている”とジェイムスは呟く。

存在するわけがない妻から届いた突然の手紙に、ありえないとわかっていながらもジェイムスは霧に包まれた不気味な町・サイレントヒルへ赴き、亡き妻を探すために町を彷徨うこととなる。

何者かが妻の名を騙って手紙を送ったのか、それとも実はメアリーは生きているのか――導入から引き込まれるストーリーで、初見のときは筆者はこれだけで先の展開が気になって仕方がなかった。

思い出の場所という言葉だけを頼りに、サイレントヒルを探索していく

メアリーとの思い出の場所を探している中で、ジェイムスはさまざまな人物と出会う。その1人が、メアリーが入院していた病院にいた少女のローラである。2人は病院で親しくなって最近まで交流があり、ゲーム本編の数日前にローラの誕生日を祝う手紙をもらっているという。3年前に亡くなっているはずのメアリーと最近まで会っていたというローラ。一体何が真実なのか、謎はどんどん深まるばかり。

メアリーのことを知る人物・ローラ。ローラの話が本当ならば最近までメアリーが生きていたことになるが……

そしてもう1人の重要人物が、メアリーにとても似ている女性のマリアだ。見た目はそっくりだが、派手な服装に身を包んでいたり、強気な性格をしている部分などは対極である。

マリアはジェイムスのことを知っていそうな雰囲気をどこか匂わせている謎の多い人物。どういうことなんだと言いたくなるような不可解なことも多く、ジェイムスの目の前でマリアはクリーチャーに襲われて絶命するも、その後のシーンでは“何事もなかったかのように生きている”といった、頭のおかしくなるような展開も。この不条理ともいえる先の見えなさも「サイレントヒル」の味である。

確かに殺されたはずのマリアが、再びジェイムスの前に現われる。彼女の正体は一体……

他にも、精神が不安定で自殺を示唆する言動を見せるアンジェラや、常に何かに怯えている大男のエディーなど、どのキャラクターも共通して“ある闇を抱えており”、皆が皆さまざまな形でサイレントヒルへと誘い込まれている。

ジェイムスを含む、登場人物たちがどんな闇を秘めているのかはゲームを進めることで明らかになっていく。その真相は心を抉るようなヘビーなものが多いが、映画ではそういった部分もしっかり深掘りされるのだろうか。

狂気性のあるキャラクターたちが、サイコなホラー感をさらに際立たせる

プレーヤーのメンタルもごっそり削られる恐怖感！ 暗闇の中に潜む不気味過ぎるクリーチャーたち

謎の多いストーリーとキャラクターが「サイレントヒル」の魅力の大半を占めているが、サイコロジカルホラーというジャンルの作品だけあり、もちろん恐怖の部分も本シリーズを構成するうえで欠かせない要素である。

プレーヤーを恐怖で震えさせるのが、見ているだけで不安を掻き立てるような不気味極まりないクリーチャーだ。他のホラーゲームに登場するような“グロテスク”や“強そう”といった類の怖さではなく、表現が非常に難しいのだが言葉を選ばずに言えば“生理的嫌悪感”が非常に強い存在である。

ゲームで1番最初に遭遇する「ライイングフィギュア」は拘束具を付けたような人型のクリーチャーで、その姿は何とも生々しい。通常時は二足歩行で歩いているのだが、物陰に隠れているときは地面に横たわりガサガサと素早く這い回る。その様はまるで“誰もが嫌う黒い昆虫のよう”で嫌悪感が突き抜けている。

1番弱いクリーチャーながらもインパクトが強い

2つの下半身をくっつけたような「マネキン」もゾワっとくるデザインをしている。その名前の通り人形の様に一切動かず気配を殺しており、本来クリーチャーが近くにいる場合はラジオのノイズで知らせてくれるのだが、マネキンが隠れている場合はノイズが発生しない。そのため、隠れていることに気付かずに近くを横切る際にいきなり襲い掛かって来るというビビらせ方をしてくる。強さは大したことはないがとにかく心臓に悪く、プレーヤーのメンタルをごっそり削ってくる。

ラジオのノイズだけを頼りにしていると、奇襲されて痛い目を見る

ゲームをプレイしていなくてもどこかで1度は見たことがあるであろう看護師姿のクリーチャー「バブルヘッドナース」も今作で登場する。妖しい色気と不気味さを兼ね備えたビジュアルは一部の層に人気が高いが、作中屈指の殺意の高さを誇るクリーチャーでもあり、見惚れて気を抜いていたら鉄パイプの殴打で即オダブツである。

見た目に反してかなりタフで、こちらが振るう鉄パイプを片腕で軽々と受け止めてくる

「サイレントヒル 2」という作品を象徴するクリーチャーはなんといっても、赤い三角頭が特徴的な「レッドピラミッドシング」である。サイレントヒルでかつて存在していた処刑執行人に似た姿をしており、大鉈や槍などを手にジェイムスの命を狙ってくる。

登場する敵の中ではもっとも凶暴な性質をしており、その殺意はジェイムスだけではなく他のクリーチャーにも向けられている。暴れて抵抗するマネキンを力でねじ伏せて殺害するシーンは鳥肌ものである。

序盤から終盤までジェイムスにつきまとう恐怖のクリーチャー

サイレントヒルの町に溢れかえる異形のクリーチャーたちは“実は全てジェイムスと関係があり”、その中でも特にレッドピラミッドシングとは因縁が深い。ゲームではかなりの存在感を放っていたレッドピラミッドシングが映画ではどんな活躍を見せるのか気になるところである。

映画のメインビジュアルもレッドピラミッドシング

ゲームと遜色ないビジュアルで再現度が高い

霧に包まれたロケーションも「サイレントヒル」ならでは

プレーヤーを恐怖させる不気味なクリーチャーは、それ単体で見てももちろん恐ろしいのだが、登場するロケーションがその怖さをより増幅させている。

手紙に書かれていたメアリーとの思い出の場所を探すため、サイレントヒルの町を探索していく中で、アパートや病院、さらには刑務所といった不気味過ぎるエリアが待っている。

屋外は濃霧に包まれ、屋内は薄暗いという視界が悪いのもシリーズの特徴で、探索中は暗がりのどこにクリーチャーが潜んでいるかという恐怖が常に付きまとう。

他のゲームではあまりないのだが、「サイレントヒル」に関してはプレイ時の心身の負担が大きすぎて定期的に休憩を挟みたくなる。

アパート

病院

刑務所

探索していく建物の中には不自然な“穴や壁の隙間”が存在し、そこを越えると今までいた場所とはどこか違う“裏世界”へと迷い込んでしまう。

裏世界の入口はとにかく不穏な空気感があり、普通の神経をしていたら絶対に近づかないであろう奈落にジェイムスはさほど躊躇なく落ちていく。

奈落の底を少し覗き込むと、そのまま勢いよく飛び込むジェイムス。主人公もどこかおかしい雰囲気が垣間見える

表の世界でもアパートや病院は薄暗くて十分不気味だが、裏世界はレベルが違う。建物の中は朽ち果て、もはや現実の世界とは思えない悪夢のような空間が広がっている。

周りの景色は明らかに別物へと変わっているはずなのに、その点にもジェイムスは全く触れることはない。世界が一変した事への反応の無さ――その違和感がプレーヤーの脳をバグらせる。

裏世界のアパートと病院。どちらも廃墟の様な場所に様変わりしている

ゲームを進めるのを躊躇するほど恐ろしい空気の裏世界。ロケーションの不気味さだけではなく、登場するクリーチャーたちは表の世界よりもさらに凶悪な性能になっている。

ここではタールを浴びたような黒塗りの姿に変わっており、ライイングフィギュアは絶命する瞬間にこちらを巻き込んで自爆するという特徴が増え、バブルヘッドナースは武器が鉄パイプからナイフへと殺傷能力の高い武器へと変わっている。敵の強化で死（ゲームオーバー）がより近くなり、純粋な恐怖に加えて戦闘のハラハラ感までプラスされて気の休まる瞬間が一瞬たりともない。

リメイク版から追加された強化クリーチャーの登場で、恐ろしさが格段に増している

「サイレントヒル 2」は、正直に言ってプレイするのが気が重いほどの恐怖に満ちている。しかし同時に、メアリーからの手紙の謎や時折垣間見えるジェイムスの狂気性など、先の展開が気になって止められない不気味な魅力に満ちた作品である。そんな原作の持ち味を、トレーラー映像を見る限りでは映画でもしっかり再現しているように思えた。原作リスペクトの中にもゲームでは見られない映画ならではのシーンも確認することができ、ファンとしては期待が高まる。

原作では複数のエンディングがあり、ジェイムスは様々な結末を迎えるのだが、映画ではどんなラストが待っているのか――配信が待ち遠しい限りだ。

実写映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」は5月15日より配信を予定している

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