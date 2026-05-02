こんにちは！日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。

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今回は、畑芽育さんと志田未来さんW主演のドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜よる10時15分放送）で、２か月前に謎の転落死をしてしまう大迫美郷を演じる榊原郁恵さんインタビュー後編です。なんと！撮影中、屋上シーンのキーポイントとなる鳩と“会話”していたというタレコミが… 真相を聞いちゃいました。また、郁恵さんが「大丈夫かな」と不安になってしまったとき、いつも前向きにしてくれる大事な言葉とは…？

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――ドラマ『エラー』の現場では、郁恵さんスマイルを封印されていたとお聞きしました。

今回の役どころは、この『エラー』の大事なポイントでもあるので、皆さんがちゃんと腑に落ちるようなところまで美郷という存在がいかないと、せっかく出演者の皆さんが芝居をしっかりやって下さったとしても、私がちゃんと押さえるところは押さえなければいけないなと思うとやはり気持ちをオフにするということが、ちょっと難しくて。あえてというよりは、スマイルは出ないです。ずっと「大丈夫かな」と役と向き合っていました。

――そんな中、スタッフのタレコミによりますと、撮影の合間に鳩とお話されていたっていう情報が入ったのですが、これは事実でしょうか？

あの日寒かったんですよ（笑）。風が強いし、屋上ですよ。鳩も「ブッルブー、ブルッブー」って言っていて。

――ブルブル言ってましたか（笑）。

ジーっと寒そうにしていて、「偉いね、あなたたちも朝早くからね」って言いながらずっと見ていたんです。

――今回はビルのシーンで、鳩も共演者ですからね。

でも、鳩も待ち疲れちゃったのか、出番になったのになかなか演技をしてくれないんです。寒い中「どれだけ待たせんだ…」みたい気持ちだったのか。

――そこで郁恵さんがちゃんとお気遣いを…

寄り添ってあげました（笑）。

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――今年はまた舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」にカムバック出演されるとお聞きしました。

そうなんです。『エラー』のあとも舞台が続き、ドラマや映画と、演技をさせていただく年になりそうです。でも、体力面では多分大丈夫だろうなんて思いながらも、もう年も重ねてきているので、今までと同じではないということにもちょっとずつ気づいています。そういったものも背景に、今回演じる美郷と今の自分がすごく重なるところがあるんです。舞台などのお仕事も、すごく前向きな自分もいれば、大丈夫かなって尻込みしてしまう自分もあったりします。今までトントン拍子でうまくいっていたことが「何だろう。うまくいかないな」「別に人に相談することでもないか」と、自分の中でふと抱えてしまうことがあるんです。

――今までそういうのはあまりなかったのですか？

なかったのか、あったけど気付いていなかっただけなのか。でも、最近新しいチャレンジをさせてもらえるような役をいただくことが多いので、きっと「やりなさい」ということなのかなと思います。「偶然ではない必然」という言葉がいつも私の心の中にあるのですが、きっと私がやらなければいけない、もう少し背伸びをさせてもらえる、背伸びできる余力がまだあるということなのかなと。背伸びの高さは人それぞれ違いますが、それでも、やった成果はあげたいなと思います。

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――新しいことにチャレンジしていくと様々な失敗もあると思うのですが、郁恵さんが経験した取り返しのつかない「エラー」はありますか？

いやいや、それは言えないでしょう（笑）。深いエラーもあれば、浅いエラーもあるし…

――浅いエラーください（笑）

わかりました、浅いエラーですね（笑）。私、目標を立て過ぎちゃうんです。今年もいろいろと仕事があるので、体力をしっかりつけようと思って、朝何時に起きて、歩いて、ストレッチしてと毎日目標を掲げるんです。目覚ましも鳴って、ちゃんと予定通り朝起きるのですが、そこで「いや、まだ時間余裕あるでしょう。やっぱりもうちょっと寝てもいいんじゃない？」という“ダメダメ郁恵”が出てきて、毎日のようにやってしまった…っていう感じになっています。

――それで、寝坊ですか？

寝坊じゃないんですよ。先延ばしにするんです（笑）。

「夜か明日やればいいんじゃない？」「そうだよね」って。でも夜になるとなったで、朝やろうと思っていたことや台本も読まなきゃと思うのですが…

「でもさ、ちょっとインスタ気にならない？」「そうだね。」

「ほら見て、面白いよね。」「面白いね」

「11時になっちゃったね」「トレーニングやらなきゃいけないよね？」

「いいんじゃない？また明日ちゃんとやろうよ。」「うんそうしようか…」みたいな。

どうしましょう私（笑）。

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――では最後に、ドラマ『エラー』の見どころをお願いします。

ドラマ『エラー』は、正解を見せないっていうのが面白いところだと思うんです。さらに、日々様々なものを抱えている人たちの生活ぶりや心模様が細やかに表現されています。でも、全てを語らない。ぶつけ合ってはいるけれど、それも全てではない。放送はちょっと深い時間なので、見る方それぞれの、その日の出来事によって、各々観る時の心の温度が様々だと思います。なので皆さん自分なりの好きな角度で見ていただけたらと思います。

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ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記

▼筆者プロフィール 喜多ゆかり 元ABCテレビアナウンサー。現在は“日本一陽気なオフィスレディ”として取材・インタビューなども執筆。

ヘアメイク／長島由香(MARVEE)

スタイリスト／椎名倉平