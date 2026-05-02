【2026年GW】5月3日（日）～6日（水）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク後半5月3日（日曜・祝日）～6日（水）の「全国の高速道路」の渋滞予測をまとめました。

避けたほうがいい時間はいつか？お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしています。

▼４日（月）の渋滞予測を見る

▼５日（火）の渋滞予測を見る

▼６日（水）の渋滞予測を見る

５月３日（日）全国の渋滞予測 📍 関東・東北エリア 5月3日

下り線は午前中、上り線は夕方から夜にかけて大規模な渋滞が発生します。特に関越道や中央道、東北道では20kmを超える激しい渋滞が予測されています。

【中央自動車道（下り）】

・区間： 高井戸IC → 相模湖IC（相模湖IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 6時頃 ／ 最大40km

・所要時間： 約2時間0分（通常より+1時間30分）

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間21分）

【関越自動車道（下り）】

・区間： 大泉JCT → 東松山IC（高坂SA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+35分）

【関越自動車道（上り）】

・区間： 本庄児玉IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+35分）

【東北自動車道（下り）】

・区間： 川口JCT → 久喜IC（久喜IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+37分）

📍 中部・東海エリア 5月3日

東名阪道や東名高速道路などで、日中を中心に上下線ともに渋滞が予測されています。お出かけと帰宅の車が交差するため注意が必要です。

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 7時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

【東名阪自動車道（上り）】

・区間： 伊勢関IC → 四日市IC（鈴鹿IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

【東名阪自動車道（下り）】

・区間： 四日市IC → 亀山IC（亀山PAスマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

📍 関西エリア 5月3日

名神高速を中心に、非常に長時間の通過を要する激しい渋滞が発生します。京都・滋賀周辺を通過する際は大幅なタイムロスに警戒してください。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 高槻JCT → 大津IC（大津IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間21分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 栗東IC → 京都南IC（旧山科BS付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間40分（通常より+1時間25分）

【新名神高速道路（下り）】

・区間： 茨木千提寺IC → 宝塚北スマートIC（川西IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大10km

・所要時間： 約50分（通常より+42分）

📍 中国・四国エリア 5月3日

中国道や山陽道などで渋滞が発生します。また、松山自動車道など四国エリアでもトンネル付近を先頭にした渋滞に注意が必要です。

【中国自動車道（上り）】

・区間： 神戸JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大12km

・所要時間： 約47分（通常より+38分）

【中国自動車道（下り）】

・区間： 中国吹田IC → 西宮山口JCT（宝塚東TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大10km

・所要時間： 約40分（通常より+32分）

【松山自動車道（上り）】

・区間： 内子五十崎IC → 伊予IC（立山トンネル付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大5km

・所要時間： 約31分（通常より+10分）

📍 九州・沖縄エリア 5月3日

九州道で午前中からお昼過ぎにかけて、上下線ともに15km規模の渋滞が予測されています。インターチェンジやジャンクション付近での合流渋滞にご注意ください。

【九州自動車道（下り）】

・区間： 須恵スマートIC → 鳥栖JCT（鳥栖JCT付近）

・ピーク時間／渋滞長： 11時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

5月4日（月曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

5月4日（月曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しい渋滞が予測されています。

📍 東北・関東エリア 5月4日

上り線で、午後から深夜にかけて20km～30kmにおよぶ大規模な渋滞が発生します。通過に長時間を要するため、午前中や深夜など大幅な時間変更が推奨されます。

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約2時間0分（通常より+1時間37分）

※前日から続く渋滞に加え、日中から翌深夜2時頃まで渋滞が継続する予測です。

【関越自動車道（上り）】

・区間： 本庄児玉IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+42分）

【東北自動車道（上り）】

・区間： 栃木IC → 羽生IC（羽生PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+37分）

【常磐自動車道（上り）】

・区間： 谷田部IC → 流山IC（柏IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+33分）

📍 中部・東海エリア 5月4日

東名・新東名で20km規模の渋滞が予測されています。お出かけの下り線渋滞（午前中）と、Uターンの上り線渋滞（午後～夜間）の両方に注意が必要です。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 駒門PAスマートIC → 大井松田IC（都夫良野TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+33分）

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

【新東名高速道路（下り）】

・区間： 新城IC → 豊田東JCT（岡崎東IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

📍 関西エリア 5月4日

名神高速や京滋バイパスを中心に、距離は10～15km程度でも通過に1時間近くかかる「密度の濃い渋滞」が多数発生します。特に京都周辺の通過には時間に余裕を持ってください。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 大山崎JCT → 大津IC（大津IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 草津JCT → 京都南IC（旧山科BS付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

【京滋バイパス（上・下）】

・区間： 宇治TN付近を先頭に、上下線ともに最大10km

・ピーク時間／所要時間： 上りは8時頃、下りは17時頃 ／ 各約40分

【中国自動車道（上り）】

・区間： 神戸JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大12km

・所要時間： 約47分（通常より+38分）

📍 中国・九州・沖縄エリア 5月4日

九州自動車道の上り線で、お昼前後を中心に激しい渋滞が予測されています。広域を移動される方は休憩ポイントを事前に確認しておきましょう。

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+48分）

・区間： 広川IC → 筑紫野IC（基山PA先付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【2026年GW】5月5日（火曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

ゴールデンウィーク終盤となる5月5日（火曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しく長い渋滞が予測されています。

📍 東北・関東エリア 5月5日

関東圏に向かう上り線で、午後から深夜にかけて30～40kmにおよぶ極めて大規模な渋滞が発生します。通過に長時間を要するため、午前中や翌日へのスケジュール変更もご検討ください。

【関越自動車道（上り）】

・区間： 藤岡JCT → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大40km

・所要時間： 約1時間20分（通常より+56分）

【東北自動車道（上り）】

・区間： 栃木IC → 加須IC（加須IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大35km

・所要時間： 約1時間10分（通常より+52分）

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大25km（前日からの渋滞と合わせると最大30km規模に発展）

・所要時間： 約1時間40分～2時間0分

【常磐自動車道（上り）】

・区間： 友部JCT → 土浦北IC（千代田石岡IC付近） ／ 17時頃ピーク（最大20km）

・区間： 谷田部IC → 流山IC（柏IC付近） ／ 16時頃ピーク（最大20km）

📍 中部・東海エリア 5月5日

東名高速で20km規模の渋滞が予測されています。お出かけの下り線渋滞（午前中）と、Uターンの上り線渋滞（午後～夜間）の両方に注意が必要です。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 駒門PAスマートIC → 大井松田IC（都夫良野TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+33分）

・区間： 秦野中井IC → 横浜町田IC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

【長野自動車道（上り）】

・区間： 松本IC → 岡谷IC（みどり湖PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

📍 関西エリア 5月5日

名神高速や新名神、中国道を中心に、距離は15km程度でも通過に1時間近くかかる「密度の濃い渋滞」が多数発生します。特に京都・宝塚周辺の通過には時間に余裕を持ってください。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 大山崎JCT → 大津IC（大津IC付近） ／ 9時頃ピーク（最大15km、約1時間0分）

・区間： 養老SAスマートIC → 一宮JCT（尾西BS付近） ／ 16時頃ピーク（最大15km、約36分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 八日市IC → 栗東湖南IC（菩提寺PA付近） ／ 17時頃ピーク（最大15km、約1時間0分）

・区間： 草津JCT → 京都南IC（旧山科BS付近） ／ 16時頃ピーク（最大15km、約1時間0分）

【新名神高速道路（上り）】

・区間： 神戸JCT → 川西IC（川西IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

【中国自動車道（上り）】

・区間： 神戸三田IC → 宝塚IC（宝塚西TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

📍 中国・四国エリア 5月5日

山陽道を中心に、トンネル付近を先頭にした渋滞が複数発生します。距離は短めでも通過に時間を要するため注意が必要です。

【山陽自動車道（上り）】

・区間： 玉島IC → 岡山JCT（二子TN付近） ／ 16時頃ピーク（最大10km、約30分）

・区間： 広島東IC → 西条IC（八本松TN付近） ／ 11時頃ピーク（最大10km、約30分）

【松山自動車道（上り）】

・区間： 内子五十崎IC → 伊予IC（立山トンネル付近） ／ 17時頃ピーク（最大5km、約31分）

📍 九州・沖縄エリア 5月5日

九州自動車道では、午前中から夕方にかけて広範囲で渋滞が発生します。帰省ラッシュのUターンと行楽帰りの車が重なるため、早めの行動がおすすめです。

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【九州自動車道（下り）】

・区間： 須恵スマートIC → 鳥栖JCT（鳥栖JCT付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【2026年GW】5月6日（水曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク最終日となる5月6日（水曜・祝日）。Uターンラッシュのピークは過ぎますが、関東圏へ向かう上り線を中心に、日中から夕方にかけて20km規模の渋滞が残る見込みです。

📍 東北・関東エリア 5月6日

関東圏に向かう上り線で、午前中から夕方にかけて20km規模の渋滞が発生します。前日ほどの深夜に及ぶ渋滞ではありませんが、通過には通常より時間がかかります。

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間20分（通常より+1時間5分）

※午前中から夕方（19時頃）まで断続的に渋滞が続く予測です。

【関越自動車道（上り）】

・区間： 花園IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約40分（通常より+28分）

【東北自動車道（上り）】

・区間： 佐野藤岡IC → 加須IC（加須IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約40分（通常より+30分）

📍 中部・東海・信越エリア 5月6日

東名高速や上信越道で、お昼前後をピークとした渋滞が予測されています。帰宅時間を少し早めるか、夕方以降にずらすことでスムーズな移動が期待できます。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 秦野中井IC → 横浜町田IC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

・区間： 御殿場JCT → 大井松田IC（都夫良野TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

【上信越自動車道（上り）】

・区間： 松井田妙義IC → 富岡IC（富岡IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

📍 西日本エリア（関西・中国・九州）5月6日

西日本エリアはUターンラッシュが落ち着き、渋滞の規模は比較的小さくなる予測です。ただし、局地的な混雑には引き続きご注意ください。

【名神高速道路（下り）】

・区間： 草津JCT → 大津IC（大津IC付近） ／ 16時頃ピーク（最大10km、約40分）

【中国自動車道（上り）】

・区間： 西宮山口JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近） ／ 16時頃ピーク（最大5km、約20分）

【九州自動車道（上り）】

・区間： 鳥栖JCT → 筑紫野IC（基山PA先付近） ／ 18時頃ピーク（最大5km、約15分）

・