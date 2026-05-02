無理しすぎ!?秋山成勲、フリフリな“素肌エプロン”姿公開「娘よ、お小遣い大事に使って」

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）がエプロンを着用し、娘のサランちゃんに向けて愉快なコメントを残した。

5月2日、秋山は「サラン、お小遣い大事に使ってね〜^_^」という文章とともに、1枚の写真を投稿した。

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公開された写真のなかには、秋山が可愛らしいエプロンを身に着けている姿が収められている。彼は、ブルーのフリルがあしらわれたエプロンを身に纏って、はにかんだような表情で、目を引いた。

特に、エプロンでは到底隠しきれない小麦色の肌と、はち切れんばかりの腕の筋肉などが対照をなし、笑いを誘った。バラエティのために全力を尽くす姿が視線を釘付けにしている。さらに、秋山は1人娘サランちゃんに言及して、さらなる笑いを届けた。

（写真＝秋山成勲Instagram）

投稿を目にしたネットユーザーからは、「サランちゃん、アルバイトしなきゃ」「サランちゃん、本当にお小遣い大事に使ってね」「サランちゃんのパパ、かっこいい」「それにしてもエプロンが似合いすぎ（笑）」「サランちゃん、パパがこんなに頑張ってお金を稼いでるんだよ」といった反応が寄せられた。

なお、秋山成勲は、5月2日20時、韓国で公開されるCoupang Play『SNL KOREA』シーズン8に単独MCとして、10年ぶりに番組に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）