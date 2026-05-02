スマホにパスポート情報を登録

JAL（日本航空）と羽田空港の国際線ターミナルを運営するTIAT（東京国際空港ターミナル）は2026年4月22日、デジタルアイデンティティを活用し、顔認証で国際線の搭乗・乗り継ぎを行う実証実験に成功したと発表しました。

【画像】えっ…これが世界初「顔パス国際線乗り継ぎ」の流れです

この仕組みは、事前にスマートフォンのアプリにパスポートや搭乗券、顔情報を登録しておくことで、空港では顔認証だけで手続きが可能になるもの。実用化されれば、チェックインカウンターでのパスポート提示が不要になります。

実験は国際航空運送協会（IATA）のプログラムの一環で、羽田から香港を経由しロンドンへ向かうルートで検証されました。乗り継ぎにおけるデジタルアイデンティティ活用の実験成功は、世界で初めてとなります。

将来的には保安検査や出入国審査なども含め、空港での手続きが非接触でシームレスになることが期待されるとしています。JALとTIATは、今回の成果をもとに、より快適な空の旅の提供を目指すとしています。