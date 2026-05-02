春に行きたいと思う「山口県の旅行先」ランキング！ 2位「錦帯橋」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の慌ただしさが一段落し、休日は少し足を伸ばして心癒やされる景色に出会いたい時期ですね。青い海や美しい緑に囲まれ、旬の味覚も堪能できるぜいたくなひとときを計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山口県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「錦帯橋のフォルムと桜が絵になるから」（50代女性／埼玉県）、「日本三名橋の一つである五連のアーチ橋と、錦川沿いに咲き誇る数千本の桜の共演は、山口県を代表する春の絶景だからです。隣接する吉香公園とともに、辺り一面がピンク色に染まる景色の中をゆっくり散策するのは、この時期ならではの贅沢な時間です。春の穏やかな川面に映る橋と桜の美しさを、写真に収めながら楽しみたいと思い選びました」（20代男性／愛知県）、「日本三名橋の一つである独特の五連アーチと、堤防沿いに続く桜並木の見事な競演を間近で見たいからです」（40代男性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「海の上をまっすぐ伸びる絶景の橋とエメラルドグリーンの海が一望でき、ドライブしながら非日常の景色を楽しめるからです」（20代男性／愛知県）、「春になると菜の花が咲き、菜の花と黄色のコバルトブルーの海、島へと伸びる角島大橋が絵画のような美しさを作り出すから」（40代女性／兵庫県）、「エメラルドグリーンの海に真っ直ぐ伸びる橋の絶景を、春の澄んだ空の下でドライブしてみたいからです。SNS等でも非常に人気があり、爽快な潮風を感じながら渡る体験に強い憧れがあります」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山口県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：錦帯橋／47票2位は日本三名橋の一つ、岩国市の「錦帯橋」です。5連の美しいアーチを描く木造橋は、春になると周囲の桜が咲き誇り、まるで絵画のような美しさ。橋を渡りながら眺める城下町の風景や、河原でのんびりと過ごす時間は、春の山口観光の人気コースです。
回答者からは「錦帯橋のフォルムと桜が絵になるから」（50代女性／埼玉県）、「日本三名橋の一つである五連のアーチ橋と、錦川沿いに咲き誇る数千本の桜の共演は、山口県を代表する春の絶景だからです。隣接する吉香公園とともに、辺り一面がピンク色に染まる景色の中をゆっくり散策するのは、この時期ならではの贅沢な時間です。春の穏やかな川面に映る橋と桜の美しさを、写真に収めながら楽しみたいと思い選びました」（20代男性／愛知県）、「日本三名橋の一つである独特の五連アーチと、堤防沿いに続く桜並木の見事な競演を間近で見たいからです」（40代男性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：角島大橋／59票1位には「角島大橋」が選ばれました。エメラルドグリーンの海を貫く橋の絶景は、ドライブに最適。春の明るい太陽に照らされた海はより一層輝きを増し、窓を開けて潮風を感じながら渡る爽快感は格別です。SNS映えスポットとしても不動の人気を誇ります。
回答者からは「海の上をまっすぐ伸びる絶景の橋とエメラルドグリーンの海が一望でき、ドライブしながら非日常の景色を楽しめるからです」（20代男性／愛知県）、「春になると菜の花が咲き、菜の花と黄色のコバルトブルーの海、島へと伸びる角島大橋が絵画のような美しさを作り出すから」（40代女性／兵庫県）、「エメラルドグリーンの海に真っ直ぐ伸びる橋の絶景を、春の澄んだ空の下でドライブしてみたいからです。SNS等でも非常に人気があり、爽快な潮風を感じながら渡る体験に強い憧れがあります」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)