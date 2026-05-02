星野源、印象ガラリなヒゲショット公開「ワイルドでかっこいい」「一瞬誰かと」と話題
【モデルプレス＝2026/05/02】音楽家で俳優の星野源が5月1日に自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えた姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「紅白」出場歌手「一瞬誰かと」印象ガラリなヒゲショット
星野は「YELLOW MAGAZINE ＋ GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」とつづり、キーボードやパソコンなどが置いてある室内で撮影されたモノクロ写真を公開した。椅子に腰掛け真剣な眼差しでカメラを見据える星野の口元から顎にかけては、整えられたヒゲが生えており、これまでとは印象がガラリと変わる姿を披露している。
この投稿にファンからは「印象違いますね」「ワイルドでかっこいい」「一瞬誰かと」「髭がある方も好きです」「カッコよすぎ」「大人な魅力がありますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「紅白」出場歌手「一瞬誰かと」印象ガラリなヒゲショット
◆星野源、印象ガラリのヒゲショット披露
星野は「YELLOW MAGAZINE ＋ GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」とつづり、キーボードやパソコンなどが置いてある室内で撮影されたモノクロ写真を公開した。椅子に腰掛け真剣な眼差しでカメラを見据える星野の口元から顎にかけては、整えられたヒゲが生えており、これまでとは印象がガラリと変わる姿を披露している。
◆星野源の投稿に反響
この投稿にファンからは「印象違いますね」「ワイルドでかっこいい」「一瞬誰かと」「髭がある方も好きです」「カッコよすぎ」「大人な魅力がありますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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