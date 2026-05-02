「めっちゃかわええやん」「白だとは思わなかった」ガンバ大阪に新マスコット誕生！名前を募集
ガンバ大阪が５月２日、新マスコットの誕生を発表した。キャラクターのデザインを公開した一方で、名前はまだなく、公募するという。
現在、J１百年構想リーグのWESTで３位の同クラブは、新マスコットについて次のように説明している。
「本マスコットは、モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『ファン・サポーター』『ホームタウン』の愛から生まれた存在であり、どんなことにも夢中になる、のめり込むタイプでうっかりした一面も持っています。
ガンバ大阪とともに歩む“もうひとつの仲間”として、さまざまなシーンで皆さまと喜びや感動を共有していきます」
新たな仲間のデザインを見たファンからは、「めっちゃかわええやん」「予想より小動物味強い」「相変わらずデザイン性良い」「これはグッズが売れそうだな」「白だとは思わなかった」など様々なコメントが寄せられている。
一体どんな名前になるだろうか。応募の受付期間は５月31日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】さっそく話題沸騰！ガンバ大阪の新マスコット
現在、J１百年構想リーグのWESTで３位の同クラブは、新マスコットについて次のように説明している。
「本マスコットは、モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『ファン・サポーター』『ホームタウン』の愛から生まれた存在であり、どんなことにも夢中になる、のめり込むタイプでうっかりした一面も持っています。
新たな仲間のデザインを見たファンからは、「めっちゃかわええやん」「予想より小動物味強い」「相変わらずデザイン性良い」「これはグッズが売れそうだな」「白だとは思わなかった」など様々なコメントが寄せられている。
一体どんな名前になるだろうか。応募の受付期間は５月31日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】さっそく話題沸騰！ガンバ大阪の新マスコット