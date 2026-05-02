俳優・長田成哉、パートナーとの入籍発表「科捜研の女」「リュウソウジャー」など出演
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の長田成哉（36）が5月2日、自身のX（旧Twitter）にて入籍したことを発表した。
【写真】戦隊シリーズ出演36歳俳優、直筆署名で入籍発表
長田は「ご報告です」とし「このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と報告。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるよう精進してまいります」とつづり、「今後とも、よろしくお願いいたします」と結んだ。末尾には日付と名前が直筆で添えられている。
1989年8月16日生まれ、兵庫県出身。主にドラマ中心に俳優業を16年。現在はフリーランスで活動。主な出演作は、NHK連続テレビ小説「てっぱん」（2010年度後期）、NHK大河ドラマ「西郷どん」（2018）、テレビ朝日「科捜研の女」シリーズ、テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」（2019）、映画「日本で一番悪い奴ら」（2016）「変な家」（2024）など。（modelpress編集部）
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◆長田成哉、パートナーとの入籍発表
長田は「ご報告です」とし「このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と報告。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるよう精進してまいります」とつづり、「今後とも、よろしくお願いいたします」と結んだ。末尾には日付と名前が直筆で添えられている。
◆長田成哉プロフィール
1989年8月16日生まれ、兵庫県出身。主にドラマ中心に俳優業を16年。現在はフリーランスで活動。主な出演作は、NHK連続テレビ小説「てっぱん」（2010年度後期）、NHK大河ドラマ「西郷どん」（2018）、テレビ朝日「科捜研の女」シリーズ、テレビ朝日系「騎士竜戦隊リュウソウジャー」（2019）、映画「日本で一番悪い奴ら」（2016）「変な家」（2024）など。（modelpress編集部）
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