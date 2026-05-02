目黒蓮がかきあげ前髪でクールなまなざし！動きのあるポージングのショットに「カッコよすぎる」「表情すき」「色気すごくてずっと見てしまう」の声、誠実さ伝わるインタビュー＆裏話にも反響

【写真】目黒蓮『日経エンタテインメント！』誌面カット＆表紙／インタビュー＆取材裏話 他

Snow Manの目黒蓮が、『日経エンタテインメント！』2026年6月号の表紙＆巻頭インタビューに登場。誌面カットとともに語られた“挑戦”への思いにも注目が集まっている。

■目黒蓮、鋭い視線が際立つ誌面カット公開

同誌の公式SNSでは、見開きにわたる目黒のビジュアルが公開。かき上げた前髪に、ベージュのベストとブラックのインナーを合わせたスタイルで、壁に手をつき、片足を手で持ちながらこちらを見据えている。

シャープなフェイスラインとクールなまなざしが際立ち、動きのあるポージングが目黒のあらたな一面を引き出している。

■「常に、チャレンジしている自分でいたい」インタビューで語った信念

インタビューでは、主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』について言及。「自分のために出演したい役」として本作への参加を決めたことや、「新たな挑戦が3つあった」と振り返るなど、作品への強い思いを明かした。

さらに、「常に、チャレンジしている自分でいたい」と語り、「やると決めたことに対して言い訳はしたくない」「いかに自分のベストを尽くせるかを考えている」といった言葉からは、仕事に向き合う真摯なスタンスもうかがえる。

誌面ではこのほか、監督・福田雄一から見た目黒の印象も紹介されている。インタビュー全文は『日経エンタテインメント！』2026年6月号で読むことができる。

SNSでは「顔だけじゃなく中身もかっこいい」「美人…」「この表情すき！」「この角度ヤバい」「色気すごくてずっと見てしまう」「顔が良い」といった声が寄せられている。

■取材時のエピソードも

■目黒蓮『日経エンタテインメント！』2026年6月号表紙

Snow Man

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