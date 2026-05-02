俳優中村雅俊（75）の妻で女優、五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなったことが2日、中村の公式サイトで発表された。73歳。インターネット上では、五十嵐さんの突然の訃報（ふほう）にショックを受けたとする声が広がり、「五十嵐淳子」「中村雅俊の妻」などがトレンドワードとなり、おくやみの言葉が相次いで寄せられた。

公式サイトには「【訃報】」のタイトルで、文書がアップされ、五十嵐さんが4月28日、急病のため亡くなったことが報告された。通夜、告別式については「故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます」とされ、「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」などとつづられた。

SNS上では、「本当に若すぎる、残念です ご冥福を心からお祈りします」「突然でびっくり」「美人で素敵な女優さんだったよね」「美しい人だった 安らかに休んでください」「ショックです」「これぞ絶世の美女だった」など、お悔やみのコメントが相次いで寄せられた。

また、発表された中村のコメントに「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません」と記された部分への共感も広がった。ネット上には「他人でも衝撃だから、雅俊さんのショックは計り知れない」「五十嵐淳子さんの存在がどれほど大きかったかが伝わります」「旦那さんの心中察すると…」「中村さんがお元気に活躍されるのは奥さまの支えがあってのこと」など、中村を気遣う声でもあふれた。