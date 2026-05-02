「カージナルス７−２ドジャース」（１日、セントルイス）

ドジャースが大敗で今季初の３連敗を喫した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は５打数無安打に終わり、２試合連続のノーヒットゲームに。打線の低迷は深刻だ。

カージナルスの左腕・リベラトアに苦しめられた。初回の第１打席では高めのフォーシームにスイングをかけるも左飛。第２打席ではボール球を振らされる場面もあり、二ゴロに倒れた。

第３打席では浮いたスライダーにスイングをかけるもミスショットとなって中飛。七回の第４打席ではフルカウントまで粘るも見逃し三振に倒れてしまった。九回２死からの第５打席は中飛に倒れ、最後の打者になってしまった。

ドジャースは初回に３点を先行されてしまった。スミスの悪送球などで２死二、三塁のピンチを招き、カウント２−２から５球目を投じる前だった。先発のシーハンがモーションに入ろうとした際、球審が手を上げて投球を止めた。その後、審判団が集まって何かを協議。その後、ボークを宣告して三塁走者が生還した。球審の場内アナウンスではワインドアップで２球を投じていた中で、５球目にセットポジションとなったことでボーク判定した旨が説明された。

公認野球規則、及びルールブックでは同一打者が打席に入っている際、投球モーションをワインドアップからセットポジションに変更する場合は審判への申告が必要と今年から明記されている。これにデーブ・ロバーツ監督がベンチを出て抗議するも判定は覆らず。敵地のスタンドは騒然となった。シーハンはその後、ゴーマンに２ランを浴びて３点を先行される形になってしまった。

打線は二回にマンシーの適時二塁打で１点を返したが、以降はなかなか反撃のきっかけをつかめず。六回にタッカーの犠牲フライで１点を返したが、続くパヘズがカウント３−１からボール球に手を出して空振り。最後は中飛に倒れてしまうなど状態は深刻だ。

リーグトップの強力打線が直近３試合で２点以下と苦しんでいる。痛恨の３連敗を喫した中、第２戦は佐々木朗希が連敗ストッパーとして先発マウンドに上がる。