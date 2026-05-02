敵地ツインズ戦

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地ツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。5回に2打席連続となる7号2ランを放った。1試合2HRはメジャー移籍後初。地元カナダの実況席も大興奮だった。

敵地が騒然となった。まずは2-2で迎えた4回の第2打席、ウッズリチャードソンの5球目を捉え、左翼席へ運んだ。4月25日（同26日）のガーディアンズ戦以来、6試合ぶりの一発で勢いに乗ると、5回1死一塁で迎えた第3打席では初球を豪快に叩くと、弾丸ライナーがレフトスタンドへ。ダイヤモンドを悠々と回った。

カナダの放送局「スポーツネット」も大盛り上がり。7号2ランを放った直後、解説のジョー・シッドル氏は「オカモトが打席で非常に落ち着いている。スプリットをしっかり捉え、再びジャケットを羽織った」「ランナーがいる状況でのホームランだから、ジョン・シュナイダー（監督）はとても嬉しかっただろう。彼がずっと口にしていたのはこれだったからね」と、称賛の言葉を送った。

さらに「ダメージヒッター、コンタクトヒッター、多くの球を見極めて粘り強く打席に立てる打者」と評し、「オカモトはチームにとってそういった存在になると思う。パワー面でさらに大きなダメージを与えることができるしね」と手放しで称えた。



（THE ANSWER編集部）