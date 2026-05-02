渡辺美奈代、夫婦ふたりごはん…お野菜たっぷり豚しゃぶ披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が４月27日、オフィシャルブログを更新。夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏との“ふたりごはん”のメニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「ふたりごはん」と題してブログを更新した渡辺は、「今夜は もやしくん（玄太）とふたりごはん」と報告し、メニューが「豚しゃぶ」であることを明かした。
土鍋で炊かれた艶やかな白ごはんとともに、白菜やえのき、しいたけに加え、花形に飾り切りされたにんじんなど野菜が美しく盛り付けられた写真や薄くスライスされた豚肉が丁寧に並べられた写真も公開。
シンプルながらも彩り豊かな“ふたりごはん”に、ファンからは「美味しそう」「豚しゃぶいいですよね〜！！」「さっぱりのんびりな夜ご飯」といった声のほか、「もやしくんを(玄太)笑えます」「玄太オーバーしないように」「記録更新でしょうか？」「もやしくんから“玄太”に改名ですか？笑笑」といったユーモアあふれるコメントも寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
土鍋で炊かれた艶やかな白ごはんとともに、白菜やえのき、しいたけに加え、花形に飾り切りされたにんじんなど野菜が美しく盛り付けられた写真や薄くスライスされた豚肉が丁寧に並べられた写真も公開。
シンプルながらも彩り豊かな“ふたりごはん”に、ファンからは「美味しそう」「豚しゃぶいいですよね〜！！」「さっぱりのんびりな夜ご飯」といった声のほか、「もやしくんを(玄太)笑えます」「玄太オーバーしないように」「記録更新でしょうか？」「もやしくんから“玄太”に改名ですか？笑笑」といったユーモアあふれるコメントも寄せられている。