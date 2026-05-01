北海道・旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を園内の焼却炉で損壊したとして職員の男が逮捕されました。

【写真で見る】犯行後も笑顔で勤務する鈴木容疑者（33） 過去には取材でアザラシについて語る様子も

今回の事件の疑問を、元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんに聞きました。

「夫婦の仲は良かった」という証言の一方…夫は妻を脅迫していたか

日比麻音子キャスター：

4月30日に逮捕となった旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）。改めて時系列でここまでの動きを見ていきます。

鈴木容疑者の妻・由衣さんの姿を最後に確認できたのは3月30日で、由衣さんの関係者が確認しています。

4月1日から無断欠勤が続く中、4月23日に由衣さんの親族から「3月下旬頃を最後に連絡が取れていない」と、安否確認を求めて警察署に相談がありました。

警察が任意の聴取を始めたところ、鈴木容疑者が「焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」と供述。殺害もほのめかします。

そこから焼却炉がある動物病院などで捜査などが続く中で、4月30日に鈴木容疑者は「死体損壊」の疑いで逮捕となりました。

2人の関係はどうだったのでしょうか。

近所の人は「夫婦の仲は良かった」「友達を呼んでバーベキューも」としていて、賑やかに過ごしている様子もあったようです。

一方で、行方不明になる前、由衣さんから親族に「夫から脅迫を受けていて怖い」といった趣旨の相談があったということです。

また、捜査関係者の情報によると、鈴木容疑者は妻に「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと脅していたという情報もあります。

なぜ死体「損壊」で逮捕？ 元神奈川県警捜査一課長「一番堅い事実で対応」

日比キャスター：

今回の容疑は「死体損壊」ですが、「損壊」とは、どういった容疑なのでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

「死体遺棄」と「死体損壊」というのは、刑法上では同じ条文の中にあるものです。

「死体遺棄」の場合、遺棄された人体の全身が見つかるのが理想ですが、今回は一部分が発見されています。

見つかった一部が被害者のDNAと一致したのか身元が特定され、被疑者が供述した通りに焼却炉の中から燃えた状態で見つかったため、燃やして損壊したという供述を事実と捉えて逮捕したのだろうと思います。

「死体遺棄」に比べて「死体損壊」は見た通りの事実ですから、一番堅い事実で対応したのだろうと思います。

日比キャスター：

供述の中で殺害をほのめかしていますから、容疑が「殺人」へと切り替わる可能性もあるということでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

なぜ死体損壊に至ったのかという経過の中で明らかになることです。

任意聴取の段階でも供述しているということですから、今後も供述するだろうと思います。

焼却炉で損壊も、被害者と特定できた理由…大きい骨が残っていたか

日比キャスター：

なぜ妻であることを特定できたのかという疑問もあります。

事件が起きたとみられる日の後も、焼却炉では複数回、動物の死骸などが焼かれていたということです。どのようにして人の骨だと、妻だと特定に至ったのでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

燃やしたからといって、骨がまったくなくなるということはありません。骨がどこかに残り、その骨の骨髄の中に、DNAがとれる細胞が残っていたのだろうと思います。

どこの骨か具体的にはわかりませんが、私の考えでは、上腕骨や大腿骨などの大きい骨の部分が残っていたのではないかと思います。

上腕骨や大腿骨には「骨頭」というものがあります。骨の先に丸いものがあって、それに骨が入って、周りが筋肉で覆われているのですが、そこだと最後まで燃えずに残っている気がします。その中からDNAの細胞をとって鑑定したのではないかと思います。

日比キャスター：

ただ、それだけ少ない証拠だと、死因の特定などは難しいのでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

他の骨が残っているかどうかにもよりますが、全部燃やされていると、死因の特定は難しくなります。

日比キャスター：

141名が動員されているということですが、捜査体制をどう見ていますか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

事件の規模によって捜査員の数は決まりますが、100人以上集めて捜査本部を組むというのは珍しいと個人的には思っています。

それだけ捜査項目が多岐にわたっているので、100人を超える規模でも足りない部分もあります。

あるいは、短期間である程度の捜査項目をやりたいので、これだけの人数を揃えていると考えることもできます。それは捜査を指揮する幹部たちが考えることです。

今後の捜査のポイント 殺人容疑への切り替えは？

南波雅俊キャスター：

もしも殺人容疑など、容疑が切り替わる場合には、どのような流れなのでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

基本的には供述が中心になります。

今、死体損壊容疑で逮捕となっている中で殺害をほのめかしているので、どんな手段・方法で殺害したのかを詳細に供述させて、それを細かく分析して、供述内容の裏付けが取れるかどうかです。

裏付けが取れたのと同時に、被疑者しか知らない事実つまり“秘密の暴露”がいかに多く取れるかで、供述の信用性や信憑性は高まってきます。

もし供述が裁判で翻って「そんなことは言っていません」と言っても、なかなか裁判官は見逃しません。秘密の暴露的な事実は、多ければ多いほどいいだろうと思います。

日比キャスター：

動機はまだ明らかになっていません。今後の捜査のポイントはどんなところでしょうか。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之さん：

やはり「死体損壊」が土台にあって、その上で次に「殺人」が予想されます。

土台をしっかり固めないと、殺人容疑で逮捕しても崩れてしまう可能性が多分にあります。

逮捕してから20日間で死体損壊の容疑を固めて、それから殺人の容疑で再逮捕へとうつっていくでしょう。検察庁との協議も踏まえて進めていったほうがいいのではと思います。

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＜プロフィール＞

鳴海達之さん

元神奈川県警捜査一課長

組織犯罪対策本部長や川崎警察署長を歴任