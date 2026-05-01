超特急“アロハル”高松アロハ＆柏木悠、誰もいない遊園地に2人きり コンセプト写真集表紙公開
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（アロハ※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）が、29日に発売される。それに先立って、表紙が公開された。
【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。2人が見せる夜はどんな時間になっているのか期待が高まる。
今回公開された表紙は、誰もいない遊園地にたたずむ2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。
【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。2人が見せる夜はどんな時間になっているのか期待が高まる。
今回公開された表紙は、誰もいない遊園地にたたずむ2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。