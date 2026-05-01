物価高で外食のハードルが上がる中、「遠出は控えて近場で楽しみたい」というGW需要が高まっている。そんな今、改めて支持を集めているのが回転寿司。フードアナリストの重盛高雄さんは、「回転寿司は外食の中でも満足感と価格のバランスが優れていて、家族でも1人でも年齢問わず利用しやすい“間口の広さ”が強み」と話す。

【写真】回転寿司も本格化！GWに食べたい“本格寿司”の数々

値上がりしてもお得。満足感が強み！

しかし、この業界にも値上げの波が。

「それでも、客足は大きく落ちていない。多少価格が上がっても“この内容なら納得”と思わせるお得感がある」（重盛さん、以下同）

回転寿司は好きなものを好きなだけ組み合わせられるのが魅力。

「“軽めに食べたい”、“デザート中心でお茶したい”など気分で選べる自由さがありますし、さらに、昨今の回転寿司の寿司以外のメニューの充実ぶりも人気の理由。麺類やおつまみ、スイーツやドリンクメニューも豊富で、もはや居酒屋やカフェとして使うこともできますね」

加えて最近は、シニア向け割引や紙の会員証など、デジタルが苦手な世代に配慮したサービスも拡充。「誰でも利用しやすい仕組みが整っているのも強み」といい、幅広い世代に支持される理由になっている。

「今は節約志向でも、“外食の楽しみ”自体は削りたくないといった人が多い。だからこそ同じお金を使うならコスパがよく家族全員の満足度が高い回転寿司が選ばれているんです」

そこで今回は、大手回転寿司チェーン5社がイチ押しする春のおすすめネタを厳選紹介。お得に楽しむコツもしっかり押さえて、このGWは賢く美味しく、旬の味覚を満喫して。

総合力の高さが光る『くら寿司』

半個室風の席づくりや、レーンに流れる商品を見て選べる安心感など、回転寿司らしさと居心地のよさが両立しているくら寿司。

「ネタの仕上がりや温度のバランスがよく、全体として完成度の高さが感じられます。特に熟成まぐろなど基本ネタのクオリティーが高く、“しっかり美味しい”と実感できます」（重盛さん）

GWは5月1日〜10日で「極上とろ」フェアを開催。口の中で“とろ”ける商品が多数登場する。

シャリ野菜まぐろ120円（回転レーンでは115円）

シャリの代わりに大根とにんじんの酢漬けを使用したヘルシーなメニュー。まぐろにアボカドと数の子マヨのコクで、満足感のある味わいに仕上げた。

レモンひらまさ 300円 販売期間：5/1〜5/24

黒潮の好漁場で育ったヒラマサを使用。ほどよい脂と引き締まった身質がポイントで、餌にレモン由来の成分を混ぜて育てているため、ほんのりレモンが香りさっぱりとした後味。

お子様ランチ 240円 販売期間：5/1〜5/10

ポテトやハンバーグ、えび天、たまごなど人気メニューを盛り合わせた一皿。旗つきで特別感もあり、こどもの日にもぴったり。

昔ながらのかしわ餅 115円 販売期間：5/1〜5/28

端午の節句にちなんだ定番和菓子。しっかり杵つきしたもっちり食感の生地で粒あんを包み、新物の柏の葉の香りがふんわり広がる。

ビントロ 115円 販売期間：5/1〜5/10

脂の甘みがとろける人気ネタが期間限定で特別価格に。厳選したびんちょうまぐろを使用し、上品なうまみが楽しめる。

自分好みに組み合わせられる『はま寿司』

食べ比べメニューや豊富なしょうゆのラインアップなど、自分好みに組み合わせられるのがはま寿司の魅力。

「まぐろなどの定番ネタもボリューミーで食べ応えがあり。エビやイカの食べ比べなど、お得感のある食べ方ができるのもいいですね。エビフライなども秀逸で、サイドメニューも充実です」（重盛さん）

GWは「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を開催予定。

大切り直火焼きびんちょう （大葉にんにく風味） 110円

直火で香ばしく焼き上げたびんちょうまぐろに、大葉とにんにく香るタレを合わせた一皿。食欲をそそる風味。

甘熟王バナナとチョコのパルフェ 473円

バナナの王様とも呼ばれる“甘熟王バナナ”とチョコを組み合わせたデザート。トッピングのチョコバナナアイスもおすすめ。

生本ずわいがに 319円

やわらかな身と濃厚な甘みが特長の贅沢ネタ。口に入れた瞬間に広がるかにのうまみが楽しめる、満足感の高い逸品。

あわび 176円

風味豊かなあわびを食べやすい食感に仕上げた一品。コリコリとした歯応えと上品なうまみが楽しめ、初夏にぴったりのメニュー。

女性客からの支持も厚い『魚べい』

明るい店内とフルオーダー制で、できたての商品が新幹線型レーンで届くスタイルが特長。小ぶりで食べやすいサイズ感や手頃な価格に加え、デザートメニューも豊富。女性客からの支持も厚い。

「価格と内容のバランスもよく、お得さに安定感があります。まぐろをはじめネタは厚みや食感にこだわりが感じられ、しっかりした食べ応えがあります」（重盛さん）

アプリの順番待ち予約やネット注文が便利。混雑時でもスムーズに利用できる。

かつお 110円

鮮やかな赤身とすっきりとした美味しさが特長の定番ネタ。さっぱりとした風味で、食べ進める合間につまむのにぴったり。

本鮪大とろ 275円

店内で1枚1枚丁寧に切りつけた本まぐろの大トロ。とろける脂の甘みと濃厚なコクが広がり、上質な味わいが楽しめる一皿。

うに海苔包み 165円

国産のりでうにを包んだ贅沢な一貫。濃厚なうまみと磯の香りが広がり、手頃な価格で“プチご褒美”気分が味わえる。

レモンショートケーキ 319円

社内の“Sweets Lab”が手がけた特製デザート。レモンの爽やかな酸味と甘みのバランスがよく、食後にもおすすめ。

安心して利用できる『スシロー』

国内外で店舗展開を進め、幅広い層に支持されているスシロー。海外の観光客も多く訪れ、安心して利用できる環境も強み。

「ネタの作り込みがしっかりしていて、サイドメニューの完成度も高い。ラーメンは専門店のようなクオリティーで、主役級の存在感があります」（重盛さん）

GWは「活〆桜鯛」や「海鮮巻き重ね（春）」など季節の商品が登場。スイーツも充実し、幅広い楽しみ方ができる。

スシロー海鮮巻き重ね（春）260円〜

桜鯛やまぐろ、エビなど11種の具材を使用。店内で丁寧に巻き上げ、食べる場所によって異なる美味しさが感じられる贅沢な巻きすし。

※1日の販売数に限りあり

※持ち帰り対象外

厳選まぐろ赤身食べ比べ 140円〜

人気No.1のまぐろ赤身を2種で味わえる一皿。シンプルな赤身と、うまみを引き出した漬けで、異なる風味を食べ比べできる。

活〆桜鯛180円〜

生のまま納品された桜鯛を店内で切りつけた一皿。ほどよい弾力があり、噛むほどにうまみが広がる、鮮度のよさが感じられる仕上がり。

※1日の販売数に限りあり

筍の茶碗蒸し 240円〜

だしのうまみが広がる人気の茶碗蒸しに春仕様が登場。たけのこの風味がアクセントになり、具だくさんでやさしい味わいに仕上げている。

※茶碗蒸しの具材は変更になる場合あり

※持ち帰りの際、容器が異なる

コアなファンからの支持も厚い『かっぱ寿司』

一貫から注文できるスタイルやシャリハーフなど、量を調整しながら味わえる自由度の高さが魅力。食べ放題企画など独自の取り組みもあり、コアなファンからの支持も厚い。

「価格が手頃で気軽に利用しやすく、普段使いしやすいのが◎。店舗によってはドリンクバーもあり、家族連れにも使い勝手がいいですね」（重盛さん）

GWはみなみ鮪の大とろを中心とした限定商品が登場。アプリ会員向けの割引や北海道フェアもあり、特別感のあるラインアップに。

※写真はイメージ

※販売期間:〜5/6まで

とろける練乳クリームのせ杏仁豆腐 390円〜

なめらかな杏仁豆腐に練乳クリームを重ねたデザート。いちごの酸味がアクセントとなり、甘さと爽やかさのバランスがGOOD!

北海道産ほたて 140円

北海道産ならではの素材の良さが光る。口に入れた瞬間に広がるやさしい甘みと、噛むほどに感じられるコクが印象的。

みなみ鮪大とろ贅沢いくら重ね包み 390円〜

大トロにいくらを重ねた包み寿司。プチプチはじける食感とのりの香ばしさが重なり、濃厚なうまみを引き立てる今だけの一品。

北海道産 北釧〆いわし 110円

脂のりのよい北釧いわしを使用。程よく締めることで、コクとさっぱり感のバランスが際立ち、軽やかな後味に仕上がっている。

GWわざわざ行きたい寿司チェーン

味とボリュームに納得! 重盛さんがおすすめする今後も展開が期待できる、寿司業界注目のチェーン店を紹介!

職人技と鮮度で勝負『銚子丸』

すし銚子丸は千葉発祥の寿司チェーンで、原則フルオーダー制。仕込みの多くを各店舗で行うのが特長で銚子港をはじめ日本各地の鮮魚を扱い、全店舗に職人を配置している。

「ネタの大きさや質の良さに加え、握りたてを提供するスタイルが安心感につながる。手間をかけた分だけ価値を感じられ、ゆっくり楽しみたいときに選びたくなる店です」（重盛さん）

1人でも立ち寄りやすい『すし松』

牛めしチェーンで知られる松屋フーズが展開する寿司業態。駅近・繁華街を中心に出店し、カウンター席も備えた入りやすさが特長。一貫70円〜（税抜き）と手頃な価格で、1人でも立ち寄りやすいのもポイント。

「一貫から注文できるので少量ずつ試しやすく、三貫盛りや五貫盛りもあることでバランスよく楽しめるのがいいですね。価格帯は手頃ですが、仕入れやネタの仕上がりにも質の高さが感じられます。“しっかり食べた実感”が得られる、使い勝手のいいお店です」（重盛さん）

※春の商品は5/6に終了予定

盛り丼！ 特上海鮮ちらし1800円

まぐろやサーモン、真鯛など具材たっぷりの豪華ちらし。ネギトロものった、食べ応えのある持ち帰り限定メニュー。

本鮪3貫盛り 649円

上赤身・中トロ・大トロを一度に楽しめる人気セット。それぞれの脂ののりやうまみの違いを食べ比べできる満足度の高い一皿。

エビの3貫盛り 583円

国産陸上養殖の幸エビ・上赤エビ・エビを盛り合わせた一皿。ぷりっとした食感と、それぞれ異なるうまみの違いを食べ比べできる。

GWの回転寿司お得活用テク

1. シニア割引などのクーポンを活用する

60歳以上対象の割引サービスは要チェック。専用カードや年齢確認で会計が安くなるほか、同伴者まで対象になるケースもあり、家族での外食にも活用しやすい。平日限定のことも多いので、事前に条件を確認しておくと安心。

2. お腹いっぱいを目指すなら麺類に注目!

各チェーンの麺類は本格派で満足度も高め。最初に頼むと寿司の味がぼやけることもあるので、締めに注文するのが正解。満腹感もアップ! サイドメニューを上手に使えば、外食費の満足度もさらに高まる。

【かっぱ寿司】北海道産たらば蟹の濃厚蟹旨ラーメン（細麺）540円〜

かにのうまみが凝縮! 細麺に絡む本格的濃厚スープ。

【魚べい】ランチたぬきうどん 99円

平日17時まで限定99円! コスパ最強の一杯。

【はま寿司】特製しょう油ラーメン 429円

国産の豚と鶏のスープに3種の魚介（さば、煮干しなど）を合わせたスープ!

3. 旬のネタは必ずチェック!

春は真鯛や貝類など旬ネタも豊富。期間限定フェアはコスパのいい商品も多く、見逃し厳禁。まずはその時季ならではの一皿から攻めるのがおすすめ。フェア商品は売り切れもあるので、早めの時間が狙い目。

教えてくれたのは フードアナリスト・重盛高雄さん 外食産業やファストフードに精通するフードアナリスト。ニュース番組や雑誌での解説のほか、英国誌『The Economist』の取材を受けるなど幅広く活躍。現在は外食業界をテーマに、ビジネス視点のコラム執筆や情報発信も行っている。外食トレンドの分析にも定評がある。

​※全て写真はイメージ

※店舗や時期によりメニューや価格が異なる場合あり

※価格は税込みです

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できる

＜取材・文／鈴木恵理子 デザイン／I'll Products＞