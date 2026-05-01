『エヴァ』「残酷な天使のテーゼ」、カラオケ通算1000週ランクイン 高橋洋子「皆様が歌ってくださったからこそのこの記録です！」【オリコンランキング】
TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリースされた高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」が長く歌い継がれ、最新5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で通算1000週目のランクインを迎えた。高橋がファンに向けてコメントを寄せた。
【動画】高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」MV
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数【※】は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
同曲は、2008年5月12日付で本作初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多を誇る通算745週でTOP10入りを記録。カラオケの“定番曲”として長く親しまれている。
【※】オリコンカラオケランキングは1994年12月26日付〜集計開始。毎週50位まで集計発表しており、「登場週数」＝「週間カラオケランキングTOP50ランクイン週数」となる。
■高橋洋子、コメント
――最新の5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で、『残酷な天使のテーゼ』がついに通算1000週目のランクインを迎えられました。記録達成につきましての感想をお聞かせください。
庵野監督をはじめとし、エヴァンゲリオンという素晴らしい作品、アクターの力、楽曲のパワーがこの記録に結びついたのだと思います。
――本作はTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌として1995年10月にCDリリースされましたが、30年以上歌い継がれていることになります。改めて高橋さまにとってどのような作品になっていますでしょうか。
天からのギフトだと思っています。
『残酷な天使のテーゼ』を歌うコツ、ポイントなどがあれば教えてください。
まずはカラオケを使わず、ゆっくりめのテンポで歌詞を見ながら練習してみる。
次はカラオケで練習してみる。その時は録音してそれをチェックすると苦手ポイントがよりクリアになります！いざ人前でのカラオケで歌う場合は、始まりの「残酷な〜」の「ざ」をしっかり発音する。そこから一気に浮石を渡るような感じで勢いよくラストまで駆け抜けるように歌いきる！
――最後に、本作をカラオケで歌っている皆さん、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
皆様が歌ってくださったからこそのこの記録です！これからも『残酷な天使のテーゼ』を、カラオケでお楽しみください。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜4月26日）＞
【動画】高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」MV
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数【※】は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
【※】オリコンカラオケランキングは1994年12月26日付〜集計開始。毎週50位まで集計発表しており、「登場週数」＝「週間カラオケランキングTOP50ランクイン週数」となる。
■高橋洋子、コメント
――最新の5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で、『残酷な天使のテーゼ』がついに通算1000週目のランクインを迎えられました。記録達成につきましての感想をお聞かせください。
庵野監督をはじめとし、エヴァンゲリオンという素晴らしい作品、アクターの力、楽曲のパワーがこの記録に結びついたのだと思います。
――本作はTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌として1995年10月にCDリリースされましたが、30年以上歌い継がれていることになります。改めて高橋さまにとってどのような作品になっていますでしょうか。
天からのギフトだと思っています。
『残酷な天使のテーゼ』を歌うコツ、ポイントなどがあれば教えてください。
まずはカラオケを使わず、ゆっくりめのテンポで歌詞を見ながら練習してみる。
次はカラオケで練習してみる。その時は録音してそれをチェックすると苦手ポイントがよりクリアになります！いざ人前でのカラオケで歌う場合は、始まりの「残酷な〜」の「ざ」をしっかり発音する。そこから一気に浮石を渡るような感じで勢いよくラストまで駆け抜けるように歌いきる！
――最後に、本作をカラオケで歌っている皆さん、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
皆様が歌ってくださったからこそのこの記録です！これからも『残酷な天使のテーゼ』を、カラオケでお楽しみください。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜4月26日）＞