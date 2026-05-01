“アナウンサー×グラビア”瀧山あかねの過激すぎる素顔にドキッ！爆弾発言にスタジオ騒然「脱いでも…」

4月30日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。アナウンサーとグラビアの“二刀流”で知られる瀧山あかねは、初登場でいきなり爆弾発言をし…!?

【映像】瀧山あかねの“下心隠しのボディタッチ”にスタジオ一同大騒ぎ

以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。

半年ぶりの実施となった今回は、ABEMAの専属アナウンサー・瀧山あかねが初登場。じつは瀧山は、地上波のトークバラエティ番組の出演自体が初めてだ。

盛山晋太郎（見取り図）は、そんな瀧山とABEMAのパチンコ・パチスロ番組『パーラーカチ盛り ABEMA店』で共演中。相方のリリーに、瀧山のことを「インスタとか見たことない？むちゃむちゃ水着、ビキニ載せまくってるから！」と紹介した。

リリーが、「それはOKなの？」と尋ねると、瀧山は「ABEMAは全力で肯定してくれていて」と回答。さらに「全然脱いでもOK…」と小声でぼやくと、スタジオ一同が「ええ!?」「脱いでも!?」とザワつく。これに瀧山は「語弊があるんですけど」と笑いながら訂正した。