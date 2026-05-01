矢作穂香、結婚を発表 美背中際立つウエディングドレス姿も公開 ドラマ「イタズラなKiss〜Love in TOKYO」で話題に
【モデルプレス＝2026/05/01】女優の矢作穂香（29）が5月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。
【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優、美背中際立つドレス姿
矢作は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづり「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております 今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
投稿では、ウエディングドレス姿の写真を投稿。美しいデコルテや背中が際立つショットを披露している。
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
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【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優、美背中際立つドレス姿
◆矢作穂香、結婚発表
矢作は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづり「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております 今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
◆矢作穂香プロフィール
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
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