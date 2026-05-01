フリーアナウンサーの瀧山あかねが４月３０日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で地上波トークバラエティに初登場。普段はＡＢＥＭＡでアナウンサーをしており「ＡＢＥＭＡを下に見ている」芸人の名を暴露した。

瀧山は「いつもＡＢＥＭＡでアナウンサーをしているので、トークで（地上波に）出させてもらうのは初めてです」と嬉しそうにコメント。毎週ＡＢＥＭＡの番組で共演しているという見取り図・盛山晋太郎は「（瀧山の）インスタ、見たことない？めちゃめちゃビキニ載せまくってるから」と言い、瀧山は「ＡＢＥＭＡは全力で肯定してくれてて、脱いでもＯＫと」と言ってしまい、見取り図は「脱いでも？」とビックリ。瀧山は「語弊あるけど」と苦笑して訂正した。

そんな瀧山は「皆さん、ＡＢＥＭＡのこと、まだ下に見てますよね？」と小声で指摘。「私はＡＢＥＭＡでしかお仕事をした経験がないので、テレビを見ただけですけど、芸人さんとか、ＡＢＥＭＡのお仕事の時だけ青ヒゲが残っていたり、生放送３０秒前に走って始まるとか、よくある」と訴えた。

盛山は「それはないと思う」と必死に否定するが、瀧山は「まだ舐められているという悲しさがある」とコメント。それを誰に感じたのか？と聞かれ「３０秒前に来られるのはフジモンさん」とＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史だと暴露。

すると重盛さと美が「フジモンさん、めちゃめちゃ手を抜いてると思う」と加勢。事務所の後輩がＡＢＥＭＡの番組でフジモンと共演した際に番組を見たところ「めっちゃ冷たくて。全然拾わない」「『なんでやねん』で終わってました」といい、瀧山も「やっぱりそうですか！」と反応していた。