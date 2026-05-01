ソウルより少し先の、まだ知らない旅先！ 韓国観光公社 トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜

記事ポイント 韓国観光公社が地方5都市を拠点にした計10コースのモデルプランを公開し、2026年12月まで旅行促進キャンペーンを実施特設サイト内の「韓旅タイプ診断」で自分のスタイルに合った韓国地方の旅先が分かる仕組みを搭載診断結果のSNSシェアで日韓往復ペア航空券などが当たる抽選キャンペーンを6月30日まで実施 韓国観光公社が地方5都市を拠点にした計10コースのモデルプランを公開し、2026年12月まで旅行促進キャンペーンを実施特設サイト内の「韓旅タイプ診断」で自分のスタイルに合った韓国地方の旅先が分かる仕組みを搭載診断結果のSNSシェアで日韓往復ペア航空券などが当たる抽選キャンペーンを6月30日まで実施

韓国観光公社が、韓国地方観光の魅力を発信するキャンペーン「トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜」を2026年4月27日にスタートさせました。

2026年12月まで続くこのキャンペーンでは、日本から直行便でアクセスできる韓国の地方都市を舞台に、旅行初心者からリピーターまで活用できる旅行プランやコンテンツが特設サイトで公開されています。

韓国観光公社「トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜」





主催: 韓国観光公社実施期間: 2026年4月27日(月)〜2026年12月特設サイト:

キャンペーン名の「トッ」は韓国語で「また」「もう一度」を意味する言葉で、日本語の「〜と」という語感も重ねたタイトルです。

「大切な誰かと、またもう一度韓国へ」という思いが込められており、韓国観光公社が航空会社・旅行会社・韓国各自治体と連携して推進する地方観光振興キャンペーンです。

訪問先をソウルや釜山以外の地方都市にも広げることで、韓国全体の観光需要の拡大を目的としています。

キャンペーンの中心となる特設サイト「tto-korea.net」は、モデルコースの紹介・航空会社および船舶会社の運航情報・旅先を提案する診断コンテンツ・景品付きSNSキャンペーンの4つのコンテンツで構成されています。

旅行の計画立てから景品への応募まで一続きで楽しめる設計で、初めて韓国旅行を検討する人にも、再訪の旅先を探している人にも対応しています。

5都市10コースのモデルプラン





ソウル（仁川・金浦）、釜山、大邱、済州、清州の5都市を起点に、日帰りプランと2泊3日プランを組み合わせた計10コースが特設サイトで公開されています。

各コースは韓国地方ならではの観光スポットや食文化をめぐる内容で構成されており、韓国旅行が初めての人にも、ソウル以外の新しい目的地を探しているリピーターにも対応した設計になっています。

韓旅タイプ診断

特設サイト内の「韓旅タイプ診断」は、いくつかの質問に答えると自分のスタイルに合った韓国地方の旅先が提示されるコンテンツです。

診断結果には対応するモデルコースも連動して表示されるため、「どの都市を選べばいいか分からない」という旅の入り口から、具体的なプランニングへスムーズにつながります。

週末旅行や長期休暇の計画段階で活用しやすいコンテンツになっています。

SNSキャンペーンの景品

「韓旅タイプ診断」の診断結果をSNSでシェアすると、抽選で豪華景品に応募できます。

実施期間は2026年4月27日から6月30日です。

景品は日本―清州往復ペア航空券（2組）、日本―大邱往復ペア航空券（1組）、韓国発の人気ノンバーバルパフォーマンス「JUMP」のVIPチケット（ペア3組）、韓国コスメブランドNONFICTIONのハンドクリーム＆ハンドウォッシュセット（10名）、韓国大手ドラッグストアOLIVE YOUNGのショッピングクーポン（30名）の計5種類です。

「トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜」は2026年12月まで続き、今後も新たなキャンペーンコンテンツが順次追加される予定です。

特設サイト「tto-korea.net」では、モデルコースや運航情報の確認から景品への応募まで、すべてのステップが一か所で整っています。

「トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜」キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンを主催している組織はどこですか

A. 韓国政府が設立した公的機関として韓国観光の振興を担う韓国観光公社が主催しています。

Q. モデルコースに設定されている旅程の種類は何ですか

A. 日帰りプランと2泊3日プランの2種類が設けられており、5都市を起点にした計10コースが特設サイトで公開されています。

Q. SNSキャンペーンの応募条件は何ですか

A. 特設サイト内の「韓旅タイプ診断」を受け、その診断結果をSNSでシェアすることが応募条件です。

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