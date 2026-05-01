Kis-My-Ft2宮田俊哉、『ニコニコ超会議2026』オリジナルキャラコスプレで参戦 今後挑戦したいのは「『薬屋のひとりごと』壬氏」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が4月26日、千葉・幕張メッセで開催された『ニコニコ超会議2026』2日目に登場した。宮田は、「超コスプレ」「超ニコニコ盆踊り」「超スペシャルステージ」の3企画に出演し、多彩な魅力で会場を盛り上げた。
【写真】観客とダンス！春思わすピンクの法被でステージを盛り上げた宮田俊哉
「超スペシャルステージ」では、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で放送中の月1冠番組「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!」の公開生放送を実施。イベントの人気企画として、今年で3回目の開催となった。
「超コスプレ」では、昨年の「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」で披露したオリジナルキャラクターの“昼Ver.”衣装で登場。観客の前で初披露となった衣装について、夜Ver.との違いを「（夜Ver.は）ちょっとセクシー」「昼は優しいお兄さんで、夜は悪いことしてるんだろうな」と表現し、笑いを誘った。
さらに、SNSで披露した『葬送のフリーレン』ヒンメルのコスプレの反響について「大好きな作品のキャラクターの衣装を着て、そのことをみんなに喜んでもらえたのがうれしい」と喜びを語った。今後挑戦したいキャラクターとして『NARUTO』うちはイタチ、『Fate/Grand Order』マーリンを挙げ、「『薬屋のひとりごと』壬氏もやってみたい」と明かすと、客席から大きな歓声が上がった。
その後、「超ニコニコ盆踊り」ブースにも登場。「ヲタクだったってIt’s Alright！」の楽曲に合わせて姿を見せると、会場と配信コメントは大盛り上がりとなった。宮田は「みなさん今日はたくさん盛り上がって楽しい時間を作りましょう！」と呼びかけ、観客と一体となってダンス。「おジャ魔女カーニバル!!」などを披露し、アンコールでは「レッツゴー!陰陽師」もパフォーマンスした。宮田は「ニコ超もこのステージも大好き！」と笑顔を見せ、熱気あふれるステージを作り上げた。
公開生放送には、STARTO ENTERTAINMENTの後輩である藤井直樹と和田優希がゲスト出演。宮田の「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright! inニコニコ超会議2026?!」という元気な掛け声でスタートした。
和田は10年以上前に宮田のバックダンサーとして活動していた経験があり、久々の再会となった。どこか落ち着いた雰囲気から、周囲に「和田さん」と敬称で呼ばれているというほほ笑ましいエピソードを披露されると、宮田は「横尾さんみたいなものか！」「横尾さん、昔はだいぶ尖ってて、“切れたナイフのような男”だったから」と横尾渉の逸話を交え、笑いを誘った。
一方、藤井については、昨年度のニコニコ超会議の生配信をプライベートで見に来ていたことが明かされ、宮田は「ついに共演できたね！」「藤井くんはただのオタクだからね！」と歓迎。和気あいあいとした空気の中で番組が進行した。
番組内では、「超コスプレ」登場時の写真も公開され、コメント欄には「かっこいい！！」「完成度高い」と称賛の声が続出。宮田が「2人はコスプレってどうなの？」と問いかけると、藤井は「めちゃくちゃやりたいです」と即答し、「『ドラゴンボール』の悟空とかやってみたいですね。」と願望を語った。3人は「いつかコラボコスとかしてみたい」と盛り上がった。
また、「超カレー」のコーナーでは、ニコニコ生放送視聴者のギフト機能で集まり、時間帯によってカレーの具の内容が変化する名物カレーを試食。宮田は、この日振る舞われたカレーの米がKis-My-Ft2が無農薬で育てた「キス米」であることを明かし、会場を沸かせた。
さらに「姫たちと共感できるか確かめたい」では、テーマに合わせて3人がそれぞれのマイルーティンを発表し、会場の観客の拍手の大きさで誰が一番共感を得られたかを競うことに。「食事に関する共感」「オタ活に関する共感」「お出かけに関する共感」「ファッションに関する共感」をテーマにトークを展開。
ネットショッピングの話題では、宮田が「うちのメンバーの千賀、ネットショッピングが大好きなんだけど、ネットで十字架のネックレスを買ったら、超でかくて。『北斗の拳』のキャラクターがつけているかのようなデカいサイズのネックレスが届いたんだよね。」と明かし、「俺の友達で世界一面白いの千賀だからね」と笑わせた。結果、藤井がネットショッピングネタに関連して「試着せずに買って結局合わずに眠らせる」とルーティンを発表し、見事勝利を収めた。
終始笑顔に包まれたステージとなり、最後はカメラに近付いた3人が大きく手を振ってイベントを締めくくった。
【写真】観客とダンス！春思わすピンクの法被でステージを盛り上げた宮田俊哉
「超スペシャルステージ」では、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で放送中の月1冠番組「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!」の公開生放送を実施。イベントの人気企画として、今年で3回目の開催となった。
さらに、SNSで披露した『葬送のフリーレン』ヒンメルのコスプレの反響について「大好きな作品のキャラクターの衣装を着て、そのことをみんなに喜んでもらえたのがうれしい」と喜びを語った。今後挑戦したいキャラクターとして『NARUTO』うちはイタチ、『Fate/Grand Order』マーリンを挙げ、「『薬屋のひとりごと』壬氏もやってみたい」と明かすと、客席から大きな歓声が上がった。
その後、「超ニコニコ盆踊り」ブースにも登場。「ヲタクだったってIt’s Alright！」の楽曲に合わせて姿を見せると、会場と配信コメントは大盛り上がりとなった。宮田は「みなさん今日はたくさん盛り上がって楽しい時間を作りましょう！」と呼びかけ、観客と一体となってダンス。「おジャ魔女カーニバル!!」などを披露し、アンコールでは「レッツゴー!陰陽師」もパフォーマンスした。宮田は「ニコ超もこのステージも大好き！」と笑顔を見せ、熱気あふれるステージを作り上げた。
公開生放送には、STARTO ENTERTAINMENTの後輩である藤井直樹と和田優希がゲスト出演。宮田の「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright! inニコニコ超会議2026?!」という元気な掛け声でスタートした。
和田は10年以上前に宮田のバックダンサーとして活動していた経験があり、久々の再会となった。どこか落ち着いた雰囲気から、周囲に「和田さん」と敬称で呼ばれているというほほ笑ましいエピソードを披露されると、宮田は「横尾さんみたいなものか！」「横尾さん、昔はだいぶ尖ってて、“切れたナイフのような男”だったから」と横尾渉の逸話を交え、笑いを誘った。
一方、藤井については、昨年度のニコニコ超会議の生配信をプライベートで見に来ていたことが明かされ、宮田は「ついに共演できたね！」「藤井くんはただのオタクだからね！」と歓迎。和気あいあいとした空気の中で番組が進行した。
番組内では、「超コスプレ」登場時の写真も公開され、コメント欄には「かっこいい！！」「完成度高い」と称賛の声が続出。宮田が「2人はコスプレってどうなの？」と問いかけると、藤井は「めちゃくちゃやりたいです」と即答し、「『ドラゴンボール』の悟空とかやってみたいですね。」と願望を語った。3人は「いつかコラボコスとかしてみたい」と盛り上がった。
また、「超カレー」のコーナーでは、ニコニコ生放送視聴者のギフト機能で集まり、時間帯によってカレーの具の内容が変化する名物カレーを試食。宮田は、この日振る舞われたカレーの米がKis-My-Ft2が無農薬で育てた「キス米」であることを明かし、会場を沸かせた。
さらに「姫たちと共感できるか確かめたい」では、テーマに合わせて3人がそれぞれのマイルーティンを発表し、会場の観客の拍手の大きさで誰が一番共感を得られたかを競うことに。「食事に関する共感」「オタ活に関する共感」「お出かけに関する共感」「ファッションに関する共感」をテーマにトークを展開。
ネットショッピングの話題では、宮田が「うちのメンバーの千賀、ネットショッピングが大好きなんだけど、ネットで十字架のネックレスを買ったら、超でかくて。『北斗の拳』のキャラクターがつけているかのようなデカいサイズのネックレスが届いたんだよね。」と明かし、「俺の友達で世界一面白いの千賀だからね」と笑わせた。結果、藤井がネットショッピングネタに関連して「試着せずに買って結局合わずに眠らせる」とルーティンを発表し、見事勝利を収めた。
終始笑顔に包まれたステージとなり、最後はカメラに近付いた3人が大きく手を振ってイベントを締めくくった。