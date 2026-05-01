体によさそうなものも罠！？野菜ジュースやスポーツドリンクも危険な飲み物である理由とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

体によさそうなものも罠！？野菜ジュースやスポーツドリンクも危険な飲み物である理由

糖質の多いフルーツに注意！

フルーツが入っているスムージーも、糖質のとり過ぎに繋がります。スムージーはビタミンや食物繊維を手軽に摂取できるので、その点はヘルシーですが、甘いフルーツには糖質が多く含まれているのをお忘れなく。自分でつくるときは、糖質の少ないフルーツを選ぶようにして、野菜を多めに加えるとよいでしょう。

もっと注意したいのは、市販のフルーツジュースや野菜ジュース。これらにはフルーツの果糖だけでなく、飲みやすくするために糖質がさらに加えられています。体にいいと思って気軽に飲んでいると、あっという間に糖質を過剰摂取することに。

また、スポーツドリンクなどの清涼飲料水には、果糖ブドウ糖液糖」という甘味料が用いられています。これは、とうもろこしやじゃがいもなどのでんぷんからつくられる甘味料で、果糖が50％以上90％未満含まれるものを指します。したがって、果糖の割合が非常に高く、甘味が強いのが特徴。特に低温では砂糖よりも甘味が強くなるので、冷やして飲む清涼飲料水などによく使われます。

こういった清涼飲料水を水分補給として飲むと、気がつかないうちに糖質をとり過ぎ、やせられない一因となっていることが多々見受けられます。身近な飲み物には、意外と多くの糖質が含まれています。日頃から意識的に糖質の少ない飲み物を選ぶだけでも、やせ体質に近づく一歩となるのです。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅