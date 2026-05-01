年収750万円から借金1000万円に転落した男性の告白「借金を返済するために新たな借金を…」高収入者こそ陥りやすい「貧困」の恐怖

年収750万円から借金1000万円に転落した男性の告白「借金を返済するために新たな借金を…」高収入者こそ陥りやすい「貧困」の恐怖