フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が4月30日（日本時間5月1日）、本拠でのジャイアンツとのダブルヘッダーで2発を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでトップに浮上した。

ダブルヘッダー第1戦は「2番・DH」で先発出場し、初回の第1打席でフルカウントからの6球目、相手先発・ウェブのカットボールを引っ張り、右翼席中段に10号ソロを放り込んだ。

チームも1−2の9回にストットの適時三塁打で追いつくと、なおも2死三塁でクロフォードがサヨナラ打を放ち、劇的勝利を飾った。

シュワバーはダブルヘッダー第2戦も「2番・左翼」で先発出場。初回、ターナーが先頭打者アーチを放つと、シュワバーも相手先発・ハウザーのスライダーを捉え、右中間席に446フィート（約135・9メートル）の特大11号ソロを運んだ。

本塁打王争いはア・リーグはヤンキース・ジャッジとホワイトソックス・村上宗隆、アストロズ・アルバレスが12本でトップを走っている。ナ・リーグはナショナルズ・ウッドとレッズ・デラクルスが10本でトップだったが、シュワバーが2発を放って11本とし、トップに浮上した。

昨季、ドジャース・大谷翔平に1本差を付け、56本塁打でタイトルを獲得した“キング”が本領を発揮した。