アニメ『ちいかわ』の第2弾PVが公開され、あわせて古本屋の声優を務める春海百乃からコメントが到着した。

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『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがXに投稿している漫画作品。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、アニメ公式アカウントのフォロワーは現在までで466万人を突破している。さらに『日本キャラクター大賞 2025』ではグランプリを獲得。2022年、2024年とグランプリを受賞して以来3度目の受賞を果たした。『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル内で公開されている動画の総再生回数は4億回を突破している。

公開された映像では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢揃い。自由奔放なモモンガ、お酒を愛するくりまんじゅう、頼れる憧れの存在ラッコ、そして元気いっぱいのシーサーなど、主要キャラクターが次々と登場。鎧さんたち、パジャマパーティーズ、でかつよとあのこ、色違いのオデが可愛らしく踊る姿も。おいしいものを食べたり、楽しく踊ったりといった平和なひとときから、草むしりの労働や討伐のシーンまで、ちいかわたちの彩り豊かな日々がダイナミックに描かれている。そして、カニのカチューシャをつけた古本屋の姿が初登場している。

古本屋の声を担当する春海は、「モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！ そして、モモンガ役の井口（裕香）さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました」とアフレコを振り返った。自身が演じたキャラクターの魅力については「面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力。勇敢な一面もある 」と解説。そんな古本屋の魅力を「最大限伝えたい」と意気込んだ。

春海百乃（古本屋役）コメントアフレコ時のエピソードモモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました。

演じた古本屋の魅力や印象面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力だと思います。勇敢な一面もあり、芯がしっかりあるのを表現できるよう意識しました。

古本屋のファンへのメッセージ古本屋ちゃんは、本当に心優しくて、みんなに応援される子だと思います。私自身も、その真っ直ぐな笑顔に何度も元気をもらっています。そんな古本屋ちゃんの魅力を、最大限お伝えできるよう頑張ります！よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）