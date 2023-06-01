阪神が１日からの巨人３連戦（甲子園）を前に、ローテーションを再編することが４月３０日、分かった。同カードでは村上、大竹に続き、３戦目に中４日で才木を投入。２戦連続６失点と悩める右腕が、宿敵との伝統の一戦で再起を期す。

今季初の９連戦を戦う阪神が積極的に動く。同月２８日のヤクルト戦（神宮）に先発した才木を、中４日と間隔を詰めて３日の巨人戦で起用する。前回は自己ワーストタイの２回６失点（自責５）ＫＯ。同２１日のＤｅＮＡ戦でも５回６失点で、登板２戦連続６失点は自身初と苦しんでいる。

藤川監督も試合後、珍しく個人に対して苦言を呈した。「才木がビシッといかなきゃいけないけど、形を気にしてやっているように映る。プロですから、最高のパフォーマンスを見せることが１軍では必要になる」と指摘。その上で「自覚を持っていると思いますから、次回に期待するということです」とゲキを飛ばした。右腕にとっても正念場のマウンドになる。

昨季は５度の登板で無傷の４勝、対戦防御率１・１７のＧキラー。シーズン序盤の中４日登板になるが、藤川監督は前回５２球で降板させている。この変更に伴い当初、３日の巨人戦に登板予定だったラグズデールが、４日の中日戦（バンテリン）で来日初先発に挑む。欠かせぬ主戦投手の復調を願い、先を見据えたローテ再編。攻めの一手で勝負の９連戦を戦い抜く。